性感網紅入境新加坡遭遣返　手機裸照被看光　稱「自尊心被踩地」

受封為「情色教主」的網紅「雪碧」方祺媛，驚爆在新加坡機場遭遇從影以來最慘待遇！



據悉，她去年 10 月受邀赴星國（新加坡）觀賞 F1 賽車，不料飛機才落地，就因手機內存有成人平台OnlyFans的裸露照片，遭星國海關認定「入境動機可疑」，當場被遣返回台。

雪碧方祺媛（Instagram@sprite0719ss）

雪碧事後憶及這段過程，心有餘悸表示：

自尊心被狠狠踩在地上。

落地就被男警帶走！「小黑屋」全是亞洲臉孔 雪碧：我什麼都沒做

根據《鏡週刊》報導，這起意外發生在去年 10 月初。雪碧回憶當時滿心期待要去看比賽，沒想到飛機落地後，竟立刻被男警點名帶走，直接送進俗稱「小黑屋」的訊問室。雪碧形容，當時屋內聚集了來自台灣、大陸及印度的旅客，幾乎看不到西方人，氣氛壓抑得讓她當場傻住。

新加坡對情色內容管控一向極其嚴苛，即便雪碧僅是私人收藏，海關仍扣留其手機進行地毯式搜索。雪碧透露，裡面的全裸寫真及 OnlyFans 的性感照全被警方「看過一輪」，即使她一再抗議，對方仍不停手。最後，海關以

主觀認定入境不當。

為由，強行將她遣返回台，完全不給辯解機會。

這場星國驚魂記對雪碧造成巨大身心打擊。返台後，她透露自己長期被惡夢糾纏，甚至出現自律神經失調、手抖、嚴重失眠等症狀，對新加坡嚴厲的執法尺度感到震驚與委屈。對此，星國當局重申，對任何可能涉及色情產業或入境動機不純的旅客皆有嚴格審查權。

