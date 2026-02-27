女星被指「服務業殺手」有人稱「看到她就發抖」　節目上公開致歉

台灣藝人Melody日前因被多名網友接連指控私下對服務人員態度不佳，甚至被冠上「服務業殺手」、「奧客」稱號，引發網路熱議與輿論壓力。



面對批評浪潮，她近日在Podcast節目《Melody姐妹悄悄話》中再度公開致歉，坦言自己確實感受到巨大的衝擊，並承諾會虛心悔改、調整與反省。

這場風波起始於多名網友在社群平台連續爆料，指控Melody在不同場景中曾有傲慢行徑，包括班機上對空服員不悅、餐廳催促店員、試穿鞋子後隨意擺放等，其中甚至有人聲稱「服務她就會發抖」，引發航空、餐飲及百貨業服務人員的集體指控。先前Melody曾透過經紀人回應表示，她對這些事件沒有明確記憶，但若曾讓人感到不舒服，會虛心接受並深刻反省。

在此次節目中，Melody形容大量負面評論如同滑雪時遇到「雪崩」般窒息且措手不及，坦言在一開始消息爆出時曾感到震驚與衝擊，有段時間甚至「躺地上兩天起不來」。她強調，作為公眾人物，個人立場和記憶已不再是重點，更重要的是外界實際感受到的觀感，並表示自己將把這些批評當成「成長的教練」，而非絆腳石。

她也首次談及私下性格與爭議之間的落差，提到自己生活中性子急、講話快，且常處於忙碌狀態，這種生活習慣可能被誤解為臉臭或翻白眼的態度。她舉例曾因搭飛機時發燒而顯得不耐，並坦言這些非刻意的行為也可能造成服務人員的負面感受。

此外，Melody也引用心理學「課題分離」概念，表示會從負評中學習並不斷調整，她承諾未來會更謹慎待人處事，並半開玩笑表示若民眾在街上看到她臉色差，也歡迎直接提醒她，展現她真誠面對批評、願意改善的態度。

【本文獲「引新聞」授權轉載】