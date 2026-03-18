網紅混血肥仔（曾達恩）於日前發布影片，針對過去一年關於家暴、出軌及撫養權等傳聞作出交代。他展示英國法庭判詞，強調最終的裁定是他與前妻葉女士共同擁有子女撫養權，更解釋2025年的衝突僅屬雙方口角後的推撞，並非外界所指的「拳打腳踢」。這條澄清影片一出，網民毫不買帳，用極度抵死啜核的留言瘋狂洗版，其中一條更是諷刺意味爆燈。



混血肥仔與太太芊蕙子。（網上圖片）

混血肥仔突然在YouTube發出一條「交代一切」的澄清影片。(影片截圖)

澄清家暴傳聞與撫養權裁決

混血肥仔於3月17日在YouTube發片，公開英國法庭文件回應家暴指控。他解釋2025年1月與前妻葉女士發生肢體衝突，承認曾用手指戳對方肩膊致紅腫，在當地法律下界定為「Beating」。但他強調絕無拳打腳踢，法官亦因其品格良好及案情輕微，僅判處罰款，並裁定雙方共同擁有子女撫養權，反擊「打女人」及「放棄孩子」的傳聞。

混血肥仔回應家暴的指控，並指自己沒有「拳打腳踢」。(影片截圖)

混血肥仔抨擊「知情人士」抹黑

關於出軌指控，混血肥仔承認處理不當，主因是雙方對2024年簽署的「分居協議」解讀存在落差。他認為口頭同意分居後各自生活並不構成出軌，但前妻顯然持不同意見。他重申早於2024年2月已商討離婚，並有WhatsApp紀錄證實協議存在。

混血肥仔表示他與前妻自2024年2月開始就已經討論離婚問題。(影片截圖)

混血肥仔表示「既然同意分居就不算出軌」。(影片截圖)

混血肥仔更批評所謂的「知情人士」散布虛假消息，強調自己從未想過回流香港或放棄兩名子女。他直言選擇沉默一年是為保護法律程序及家人，現時如實交代時間線，是希望公眾尊重法庭裁決，並給予家人空間。

混血肥仔表示過去一年網上出現大量對他的指控及討論他家庭事件。(影片截圖)

網民留言Like數輾壓影片本體

要看民意走向，最誠實的莫過於數據。影片發布後，最高點讚數的置頂留言竟然是一句極具嘲諷意味的：「信唔信我呢個on X 留言都多like過呢條片？」結果這條留言狂吸超過1000個Like，而混血肥仔精心準備的澄清影片卻僅得約300個Like，場面極度尷尬。更有網民「殺人誅心」地特意留言：「多謝提醒我未unsubscribe（取消訂閱）。」以行動表達對其言論的極度反感。

極具嘲諷意味的是最高點讚數的置頂留言超過了1000個Like，澄清影片卻僅得300個Like。（YouTube截圖）

仲有網民「殺人誅心」特意留言要unsubscribe。（YouTube截圖）

大批網民直斥他將「同意分居」等同於「可以光明正大出軌」的邏輯極度荒謬。網民鬧爆他明明是始作俑者，卻在片中擺出一副受害者的姿態：「痴線，講到自己好委屈好慘，個個屈你害你咁。明明係你先出軌先有後面所有事情嘅發生！」

大批網民直斥他將「同意分居」等同於「可以光明正大出軌」的邏輯極度荒謬。（YouTube截圖）

網民鬧爆他明明是始作俑者，卻在片中擺出一副受害者的姿態。（YouTube截圖）

網民更點名認同早前爆料的KOL「Bob叔」，指混血肥仔確實非常懂得運用「語言藝術」來包裝自己和轉移視線，狠批他：「好心你啦唔想認錯就咪認啦，搞到而家咁咪一樣咁肉酸！」

網民更點名認同早前爆料的KOL「Bob叔」。（YouTube截圖）

「一陽指」成全網笑柄 網民列3大質疑反擊

對於混血肥仔聲稱只是「衝動地用手指篤對方肩膀」而導致對方紅腫及惹上官非的說法，網民直斥荒謬，更嘲諷他是否練成了武功絕學「一陽指」：「一陽指入到assault by beating，你當我XX？」

有網民嘲諷混血肥仔是否練成了武功絕學「一陽指」：「一陽指入到assault by beating，你當我XX？」（YouTube截圖）

亦有網民同樣寸爆「一陽指」。（YouTube截圖）

更有網民犀利地列出三大質疑，直指他只讀出對自己有利的部分，缺乏說服力。：

「用手指『篤』對方篤到對方紅腫，你識得一陽指？」

「整條影片點解唔敢開名回應指控你家暴嘅Bob叔？」

「請你公開完整法官手寫判詞，唔好得個講字！」



更有網民犀利地列出三大質疑。（YouTube截圖）

十分有趣的是，混血肥仔在澄清影片中，刻意穿上一件印有動畫《反轉腦朋友》（Inside Out）經典角色「阿燥」（Anger）的T恤。阿燥在電影中代表主角萊莉的憤怒情緒，外形是紅色的方形塊狀，每當情緒爆發時頭頂更會冒火，其直率、易怒，常為了公平與權益而爆發的形象深植人心。此時此刻，這件T恤是否正正預示著混血肥仔當時的心情，其實如同阿燥一樣火爆及充滿憤怒，只是強行壓抑著平靜開腔？

混血肥仔在影片中身穿一件印有迪士尼動畫《反轉腦朋友》（Inside Out）角色——「阿燥」（Anger）圖案的 T 恤。（影片截圖）

在廣東話配音版中，阿燥是由已逝的資深演員Benz雄（許紹雄）聲演的。