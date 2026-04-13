網紅一栗小莎子確診淋巴癌　化療脫髮狠剃光頭　丈夫陪剃網民爆讚

大陸網紅「一栗小莎子」（本名徐依莎）今年初在社交平台自曝疑似罹患淋巴瘤，隨即停工接受治療，並以「打怪升級」形容即將展開的抗癌之路。



年僅31歲、坐擁千萬粉絲的她，2024年才剛升格當媽，健康狀況令外界格外關注。4月10日她再度更新近況，發布一段令人心疼的影片，因化療副作用導致嚴重掉髮，她在親友陪伴下決定親自剃去長髮。

網紅「一栗小莎子」因為化療剃光頭。（抖音@一栗小莎子）

網紅「一栗小莎子」因癌症化療而剃光頭：

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回顧病情，一栗小莎子年初透露疑似確診後便開始化療，消息一度登上微博熱搜，引發粉絲高度關心。1月21日她分享全家福影片，並寫下「我要去打怪升級啦」，正式宣告抗癌旅程。其實早在2025年底，她就出現持續咳嗽、腋下淋巴腫脹與肋骨疼痛等症狀，起初誤以為只是發炎或骨折，直到今年1月23日才確診為第三期霍奇金淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma），目前已完成12次化療療程中的4次。

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在最新曝光的影片中，她坦言剃髮當下確實「很心碎」，但仍樂觀表示：

主動選擇，比被動承受更輕鬆。

丈夫也選擇陪她一起剃成光頭，暖心舉動感動不少網友。

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