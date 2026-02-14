樂團主唱猥褻14歲嫩妹逼傳「露臉私密照」　被捕時稱太紅求別公開

日本視覺系樂團「午前零時。」2021年2月突然宣布解散，當時在東京澀谷舉辦告別演唱會，讓許多樂迷不捨。



未料12日爆出36歲的樂團主唱中野隼斗居然向14歲的未成年少女索取色照，還在KTV內猥褻女方，已因要求傳送淫照、非合意性交等嫌疑遭到逮捕。

「午前零時。」主唱中野隼斗被爆要求未成年少女傳送淫照、非合意性交等嫌疑遭到逮捕。（X@gozen00_info）

逼國中女粉傳裸照 自稱有名氣求警方別公開

綜合日本媒體報導，受害少女是「午前零時。」的歌迷，女方先向中野隼斗傳送「我很支持你喔」的訊息，雙方因此結識也交換聯絡方式。2025年9月時受害少女僅14歲、還只是國中生，中野隼斗明知此事，卻透過訊息要求女方每天傳給自己「有露臉的色照」，甚至同年10月更帶去東京都江東區的KTV內猥褻。

根據調查結果，受害少女曾傳送3到5張裸照，10月遭猥褻後，她在母親的陪同之下向警方報案。中野隼斗否認相關部分指控，並稱：

我以為她是高中生或大學生。

而在警方訊問的過程中，他還要求：

因為我是玩樂團的，比一般人還有名，希望不要公開個人資訊作為（認罪）條件。

不過如今事件全都公布，日本媒體還一舉報導他現居在兵庫、是個無業遊民的資料，甚至連遭逮捕時的素顏也被公開。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】