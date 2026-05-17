泰星Mild老公性侵親弟證據曝光　深夜致歉叔仔　宣佈暫時離開丈夫

泰國知名女星Mild去年底風光嫁入「勝獅」啤酒集團，日前才開心宣布懷孕喜訊，富商老公Hiso Pi卻在日前遭親弟Hiso Psi控訴長達12年的性侵，更怒控母親長期包庇，Hiso Psi更公開遭性侵的關鍵錄音，引爆泰國演藝圈與商界震撼。



一直都護夫的Mild，似乎在聽見關鍵的「對質錄音檔」後，態度開始轉變，不僅發聲明向小叔Hiso Psi道歉，並宣布將「暫時離開丈夫」。

泰星Mild（ig@wjmild）

Mild坦言，她與Hiso Pi交往期間，從未聽過這段錄音檔，在聽過錄音檔後對小叔的遭遇感到非常難過，並宣布從即日起暫時離開丈夫，要重新審視整起事件，並照顧自己的心理狀態。

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Hiso Pi在5月13日透過明星妻子Mild的IG發布影片與聲明，首度正面回應爭議，全面否認性侵指控。他語氣沉重表示：

這對我來說非常艱難，我從沒想過家務事會變成公開話題。

Hiso Pi昨日透過妻子Mild的社交平台發佈否認影片。(ig@wjmild)

Hiso Psi透露自己在家中多次遭受侵害，並公開錄音檔作為證據，錄音中有很多不堪入耳的對話，Hiso Pi更承認在14至16歲時，趁著保母洗澡多次強迫當時約10歲的弟弟口交，Hiso Psi更指稱整個家族都默許並包庇哥哥，母親更以「損害家族名譽」為由起訴他。

至於網路瘋傳的錄音內容，Hiso Pi則解釋，那只是兄弟倆在談論兒時往事。他坦承，小時候兄弟之間確實曾有爭吵或過於激烈的玩鬧行為，「當時年紀小，不懂分寸，動作可能比較粗魯」，並透露自己早已為此多次向弟弟道歉、和解，但強調從未有任何不當意圖。

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