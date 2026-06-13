性感網紅青青昔裸照外流、被爆隱婚包養　如今改名定居上海現況曝

網紅「青青」（原名：吳雲青）擁有天使臉孔魔鬼身材，昔曾捲入「放火」仙人跳事件，又遭「小商人」爆出找金主包養，已婚等負面新聞。近年低調過生活，並宣布藝名改為「雨澄 Nimie」。



12日無預警宣布「正式定居上海」。

青青宣布藝名改為「雨澄 Nimie」宣佈正式定居上海。（IG@c.0214）

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青青擁有F級的好身材，2020年因帶著百萬YouTuber放火回到租屋處，當下被前男友陳姓男子闖入屋內，逼迫放火簽本票拍不雅照，遭捲入仙人跳事件，一度還被懷疑是嫌疑人，現在法院調閱監視器，才終於還青青清白。

2022年青青遭網路名人「小商人」驚爆找金主包養、已婚，她一度消失演藝圈，隔年則自己坦承離婚，並指控前夫騙錢，甚至連她爸爸退休金都騙光。在經歷一連串風雨後，青青低調過生活，專研算命，近期則會接一些業配。

今青青在IG限動透露，

正式定居上海了。

並解釋自己若沒回訊息，是因為沒換VPN，要好友找我加微信。才剛搬去上海的她一整天都忙整理新家，直呼「好累」。

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