44歲宋智孝再任自創品牌模特兒大解放豐滿美胸 嫵媚撩髮電暈網民
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
韓國「性感女神」宋智孝近期為了自創內衣品牌「Nina.Ssong」親自擔任形象模特兒，她毫不藏私地展現火辣曲線，完美勝任黑白經典款到雙面Bra系列，性感寫真曝光後立刻掀起網友熱議，紛紛大讚：「美得讓人窒息！」
宋智孝開創內衣事業
+15
宋智孝因出演韓綜《Running Man》廣受歡迎，被封為「懵智孝」、「Ace智孝」以及「不良智孝」，她在2024年12月29日正式推出個人內衣品牌「Nina.Ssong」，並出任CEO和專屬模特兒，自信解放玲瓏有的好身材，火辣曲線引發外界驚豔。「Nina.Ssong」主打親膚、舒適的無痕內衣與居家睡衣系列，宋智孝從直奔東大門挑選布料，到各大社群平台宣傳全都一手包辦。
嫵媚女人味電暈網友
今年春季宋智孝親自示範「Nina.Ssong」2款黑白經典內衣，她背對鏡頭面向牆壁，辣露纖腰美背，波浪般的長捲髮飄散出嫵媚女人味，雖然宋智孝沒有直視鏡頭，卻已讓大批網友們全都被電暈！在另一套白色內衣寫真當中，宋智孝也挑戰四角褲造型，展現私下居家慵懶的一面。
豐滿美胸不再藏！
日前「Nina.Ssong」官方IG再度PO出宋智孝親身演繹雙面Bra的全新寫真，藍綠、酷黑、卡其到紅色4款全放送，44歲的宋智孝撩髮甜笑綻放出性感風情，令網友們大讚：
「姊姊終於脫掉牛仔褲」
「哇，宋老闆，你太酷了」
「CEO兼模特兒」
「就是這樣，姊妹」
「美得讓人窒息」
「熟女最正」
「真正的危險！」
收穫無數好評。
延伸閱讀：澤尻英龍華久違20年再出寫真 鏤空衫比堅尼齊上陣 2天即登榜首
+9
木村光希迎火辣蛻變 新內衣寫真狂曬美胸深溝 家姐心美親自掌鏡一隻阿圓IG曬「三色系比堅尼照」引熱議 曾自曝每日飲用木瓜牛奶AKB48前田敦子相隔14年再出寫真 罕露半球「挑戰歷來最大尺度」日本「天之乳」獲獎寫真集上線 泳衣暗藏I級上圍引百萬粉絲瘋搶
延伸閱讀：
邊荷律《荷止微甜》簽書會大成功！會後緊協尋失智症祖母，今敬業出席五燈獎一日店長活動！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】