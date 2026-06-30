44歲宋智孝再任自創品牌模特兒大解放豐滿美胸　嫵媚撩髮電暈網民

韓國「性感女神」宋智孝近期為了自創內衣品牌「Nina.Ssong」親自擔任形象模特兒，她毫不藏私地展現火辣曲線，完美勝任黑白經典款到雙面Bra系列，性感寫真曝光後立刻掀起網友熱議，紛紛大讚：「美得讓人窒息！」



宋智孝開創內衣事業

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宋智孝因出演韓綜《Running Man》廣受歡迎，被封為「懵智孝」、「Ace智孝」以及「不良智孝」，她在2024年12月29日正式推出個人內衣品牌「Nina.Ssong」，並出任CEO和專屬模特兒，自信解放玲瓏有的好身材，火辣曲線引發外界驚豔。「Nina.Ssong」主打親膚、舒適的無痕內衣與居家睡衣系列，宋智孝從直奔東大門挑選布料，到各大社群平台宣傳全都一手包辦。

嫵媚女人味電暈網友

今年春季宋智孝親自示範「Nina.Ssong」2款黑白經典內衣，她背對鏡頭面向牆壁，辣露纖腰美背，波浪般的長捲髮飄散出嫵媚女人味，雖然宋智孝沒有直視鏡頭，卻已讓大批網友們全都被電暈！在另一套白色內衣寫真當中，宋智孝也挑戰四角褲造型，展現私下居家慵懶的一面。

豐滿美胸不再藏！

日前「Nina.Ssong」官方IG再度PO出宋智孝親身演繹雙面Bra的全新寫真，藍綠、酷黑、卡其到紅色4款全放送，44歲的宋智孝撩髮甜笑綻放出性感風情，令網友們大讚：

「姊姊終於脫掉牛仔褲」

「哇，宋老闆，你太酷了」

「CEO兼模特兒」

「就是這樣，姊妹」

「美得讓人窒息」

「熟女最正」

「真正的危險！」



收穫無數好評。

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