日本「天之乳」獲獎寫真集上線　泳衣暗藏I級上圍引百萬粉絲瘋搶

天木純擁有天使童顏與魔鬼曲線，每回推出寫真集都能締造熱銷狂潮，深受日本、台灣粉絲們喜愛。想知道天木純今年展望、近況發展和最新作品嗎？趕快跟著COOL潮流生活網一起來掌握吧！



「天之乳」天木純坐擁2百萬粉絲

日本人氣寫真偶像「天木純」（天木じゅん）曾是偶像女團「假面女子（Kamen Joshi）」成員，她的身高為150厘米，擁有童顏、巨乳與嬌小玲瓏的身型，三圍99I、57、84，被外界封為「小隻馬蘿莉」、「天之乳」、「二次元身材」、「東洋乳神」、「巨乳蘿莉」，Instagram吸引超過252萬粉絲們關注。

日本人氣寫真偶像「天木純」（天木じゅん）曾是偶像女團「假面女子（Kamen Joshi）」成員，吸引Instagram近三百萬粉絲關注。（jun.amaki@IG）

來看看「東洋乳神」天木純更多絕美相片：

香車美人豐胸絕殺

「天木純」今年元旦當天與粉絲們分享入手自己夢寐以求的紅色敞篷車Mercedes-Benz SLK200喜訊，香車美人的吸睛組合引發外界關注。之後「天木純」透露她為了寫真集拜訪各家出版社的消息，並曬出I級神乳快撐爆比堅尼（bikini）的養眼辣照，吸引近2萬人按讚！

金獎寫真《グラビアン魂》配信中

近日「天木純」表示自己獲得獎項的寫真《「トランジスタグラマー」SPA！グラビアン魂デジタル》已在1/22正式上線並開放預購，這位擁有超過10年演藝資歷、始終位居寫真界頂尖的性感女神，在寫真中再展風采。雖然「天木純」外型嬌小，但她卻以極具代表性的完美曲線著稱，特別是廣受粉絲喜愛的傲人雙峰，更以其柔軟度與視覺張力令人難以忽視，令該本寫真引發預購熱潮，女神火辣魅力果然令人無法擋呀！

