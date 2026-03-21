AKB48前田敦子相隔14年再出寫真　罕露半球「挑戰歷來最大尺度」

曾在日本國民女團AKB48擔任「初代王牌（ACE）」，光榮畢業的前田敦子，近日再度成為娛樂圈的焦點中心！



時隔14年，前田敦子推出全新個人寫真集《Beste》，消息一出便讓粉絲期待，高喊：

阿醬回來了！

時隔14年，前田敦子推出全新個人寫真集《Beste》。（X@atsuko_book）

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為了替睽違多年的新作熱身，前田敦子寫真集官方帳號大方放送多張辣照，被譽為前田敦子演藝生涯中「挑戰歷來最大尺度」的誠意之作。曝光的照片中，可見她慵懶地躺在床上，大方展現凹凸有致的身材曲線，甚至挑戰了「大露半球」的高難度視角，舉手投足間散發成熟女性的優雅與性感。

然而，隨著辣照在各大社交平台瘋傳，也衍生出嚴重的侵權爭議。部分網友疑似對照片進行非法後製或散布。對此，官方於3月18日發聲明，強調寫真內容受著作權法保護，內容指出：「嚴禁任何形式的複製、掃描或數位化等無斷轉載行為。」官方更特別點名，即便使用者聲稱是為了「個人或家庭內使用」，若委託代行業者進行數位化處理，同樣屬於違法行為。

前田敦子自AKB48畢業後，在影視圈依舊表現亮眼，這次以「最美熟女」姿態回歸寫真界，火速成話題，證明了其不敗王牌地位。經紀公司也呼籲廣大粉絲，務必支持正版，切勿以身試法，共同守護這部誠意之作。

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