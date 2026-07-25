G級女神高野真央推首本寫真集　命名背後藏洋蔥　未發佈美照公開

超人氣寫真偶像高野真央今年春夏憑著甜美臉蛋與傲人上圍迅速竄紅，她在7月底正式推出生涯首本實體個人寫真集，書名藏著紀念已故祖父的深意，情感與話題性兼具，想知道該寫真藏著哪些火辣福利嗎？快跟著小編共同一飽眼福吧！



性感肉彈出道即爆紅

高野真央（Instagram@mao_takano_）

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日本性感女星「高野真央」（髙野真央）2003年出生於栃木縣，她原本是護理系學生，憑著甜美容貌與G級上圍，轉型為寫真偶像，一出道就受到熱烈歡迎。今年6月「高野真央」受邀登上日本綜藝節目《Sunday Japon》一身紅衣亮麗嫵媚令人驚豔，被日媒譽為「百年難得一見怪物新人」。

首本實體個人寫真《關於真央》熱辣來襲

「高野真央」即將於7月底推出人生首本實體個人寫真集，該寫真直到月初才正式定名為《關於真央》（About Mao），原因是「真央」是祖父賜予的珍貴名字，意旨「大家的中心」，卻於她19歲那一年遺憾去世，因此「高野真央」想把這個意義非凡的名字融入書名，最後決定採用「關於真央」之名向摯愛致敬。

「高野真央」即將於7月底推出人生首本實體個人寫真集，該寫真直到月初才正式定名為《關於真央》。（Instagram@mao_takano_）

全新性感美照搶先看

近日「高野真央」率先釋出首本實體個人寫真集《關於真央》花絮美照，一身純白比基尼搭配透視蕾絲罩衫曲線畢露，這也是她在其中最喜歡的造型。

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之後《FRIDAY》雜誌最新一期刊登該寫真中未公開的照片，橘色比基尼炸出超兇雙球，「高野真央」自稱「熱帶女孩」，G級豐滿肉感體態真是令人凍未條！

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