日本前補習名師紫堂留衣轉戰AV女優　開攝影會驚見小學老師變粉絲

於MUTEKI出道，隨後成為S1專屬女優的紫堂留衣（紫堂るい），不僅擁有偶像般的外貌、纖細體態下還蘊藏著I罩杯身材，甚至還有童星的過往，一度成為補教名師的她後來推出寫真大受歡迎，2025年突然宣布AV出道，兼具資歷、人氣以及絕佳外型條件的她，成為近來關注度最高的新人AV女優之一！



稍早她受到「ADULTOPIA大人國」邀請赴台與粉絲見面，互動體驗場場秒殺，成人娛樂觀察家「大稻埕男優」難得抓住空檔採訪到她，包括出道前的工作、AV出道原因、以及出道後遇到發現老師成為粉絲的有趣故事！

日本知名AV女優，紫堂留衣（Instagram@rui_shido）

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紫堂留衣AV出道原因曝光

紫堂留衣AV出道前的經歷一直是人們關注的議題，她也侃侃而談這過經過以及最終選擇AV出道的理由：「以前在補習班是教英文和現代文學，上課的時候發現參與的學生很踴躍，但其實都不太專心在聽課，後來知道大多是想認識我，突然覺得自己好像有點魅力，加上過去也當過童星，所以開始思考要不要再往藝能圈發展。」紫堂留衣隨後嘗試寫真拍攝，在人氣逐漸高漲之際忽然宣布AV出道！？她也說出了理由：「我本來就不排斥（成人影業），慢慢的也想試著往海外發展，AV女優相對有更多機會，直到現在都是我持續努力的動力！」

紫堂留衣不想當老師？拍攝想試試看當學生！

回憶起剛出道時的心情，紫堂留衣坦言緊張不安肯定是有的，但更多的是興奮，自己終於踏上AV這段路程！她也開心分享道：「一開始沒受過什麼訓練，過去經驗也不多，所以拍攝時顯得很生澀，但我持續努力加強演技，也希望大家可以多關注劇情類的演出！」編輯認為（番號：SNOS-167）的演出就相當不錯！紫堂留衣因為老師的經歷，所以推薦了相關作品（番號：SONE-968）給大家，不過她也撒嬌地說：「我也想當當學生啦！」或許過不久就可以看見她成為清純學生的演出囉！

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紫堂留衣發現小學老師是她粉絲！

雖然紫堂留衣從寫真偶像宣布成為AV女優後，令不少純愛粉心碎，但也有人從紫堂留衣童星時期就記得她，一路支持道現在，讓她非常感動，而且甚至連以前的老師都變成粉絲：「有一次舉辦攝影會的時候，我發現其中一位粉絲是我國小老師，沒想到會在這樣的場合遇見！（經紀人也在旁邊驚呼）不過老師沒有認出我，畢竟已經15年沒見，名字也不一樣了，回想起來還是很有趣。」

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紫堂留衣直言男生太快結束不OK

這次赴台參加「ADULTOPIA大人國」展現超高人氣，紫堂留衣對粉絲也印象深刻：「台灣男生都很害羞，但還是會特別準備日文替我應援，非常可愛！」但對於床事上有什麼要求，紫堂留衣思考片刻後回道：「自顧自，很快就結束不OK！要懂女生舒服的點，溫柔體貼就好，技巧反而不是重點。」

紫堂留衣本人非常可愛且比想像中還活潑，身材也絕對是一流等級，對於接下來的發展她還沒想太多，目標就是持續進步，希望有更多人喜歡她！各位老司機也務必持續關注，紫堂留衣只要能穩定發展下去，絕對是頂流女優等級！

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