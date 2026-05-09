日本羽球女神志田千陽畫風突變　受邀上時尚雜誌　網驚：同一人？

日本羽毛球女神志田千陽造型180度翻轉！2024巴黎奧運拿下女雙銅牌的她，過往常以陽光運動風格亮相，人氣不斷飆升。近期志田千陽在社群分享最新時尚雜誌拍攝作品，「冷艷暗黑」風格震驚網友，留言表示：「這同一人？」、「超級美！」



深色唇妝、黑色系服裝亮相 眼神冷峻震驚網友

日媒《THE ANSWER》報道，志田千陽先前接受時尚雜誌《GOETHE》6月份的拍攝，她搶先在個人社群Instagram分享兩張作品，希望粉絲多多支持與觀看相關內容。志田千陽以深色唇妝搭配黑色系服裝亮相，眼神冷峻看著鏡頭，頗有時尚大片的氛圍。

日本羽毛球女神志田千陽參與時尚雜誌拍攝，過往陽光系的風格轉為冷艷暗黑的形象，震驚粉絲與網友。（圖／翻攝IG@_chiharushida_）

日本羽毛球女神志田千陽更多靚相：

+ 11

過往志田千陽在場上充滿活力、笑容燦爛，場下活潑、偏運動風的形象深植人心，與拍攝作品形成強烈反差。網友留言表示：

「完全認不出來！」

「真是太美了……」

「這是模特兒吧！」

「氣質差太多了吧！」

「換風格，女神還是女神！」



羽球女神場上場下都風靡

現年29歲的志田千陽，2024年巴黎奧運搭檔松山奈未，成功奪下羽球女雙銅牌。近年來，志田千陽的人氣扶搖直上，場上精彩表現吸引眾多粉絲，場下在時尚領域的曝光度也不斷增加，「羽球女神」的稱號當之無愧。

延伸閱讀：李多慧街頭熱舞大騷腹肌 淡定阿伯專心整車「全程無視」引網熱議

+ 16

延伸閱讀：

影音／落網！「恐怖前夫」丟煙火彈 滾到隔壁屋爆炸

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】