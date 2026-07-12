22歲G級女神高野真央推寫真集　濕身曬美胸！媽媽幫揀火紅比堅尼

日本寫真界迎來超級新星，現年22歲的「高野真央」（髙野真央，たかのまお）從護理系美女搖身一變成為新生代女神，挾著絕頂純欲魅力與G級傲人上圍，被讚為「百年一見怪物新人」。



今年夏季再度爆紅的「高野真央」即將推出首本實體寫真，一襲濕身紅色性感泳裝，將肌膚襯得白裡透紅，玲瓏曲線綻放明媚春光，引爆全網期待！

日本22歲寫真偶像高野真央（圖/翻攝自mao_takano_ · Mar 8@X）

G級女神高野真央首推寫真 羞曝紅色比堅尼是媽媽選的：

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超兇「怪物新人」高野真央火辣崛起

日本性感女星「高野真央」2003年出生於栃木縣，原本是護理系學生，憑藉甜美無暇容貌與G級微肉豐滿身材，2025年以寫真偶像身份正式出道，她在今年6月登上日本綜藝節目《Sunday Japon》後迅速在全亞洲爆紅，被日媒譽為「百年難得一見怪物新人」。

未出道即獲名人賞識

早在在正式出道以前，「高野真央」就因性感逼人的亮麗外形受到業界關注，日本前人氣主播森香澄曾經公開讚賞她：「非常可愛而且令人驚艷。」搞笑諧星東口宜隆也曾鐵口直斷預言：「她未來一定會大紅。」如今「高野真央」在X（前稱Twitter，推特）平台吸引5.6萬名粉絲們關注，聲勢不斷攀升。

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性感熱力席捲全網

「高野真央」爆紅後引發高度關注，講談社敲定即將在7月29日發行人生首本實體個人寫真集，名稱暫定為《タイトル未定》，高野真央近日透過X發表感言，自曝：「自新寫真公開以來，非常感謝大家給予的巨大迴響，這件紅色比基尼可是媽媽的選擇哦～」，艷麗紅裝讓「高野真央」散發出極致誘惑力，粉絲們絕對不容錯過！

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