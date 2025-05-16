綜藝一哥癌逝8年　歌后級女兒罕曬「全家福」哀悼：我們很想你

昨（15）日為綜藝天王豬哥亮癌逝的八周年，女兒謝金燕也在社群平台分享一張珍貴的全家福照片，並表達對父親的深切思念，喊道「老爸我們都很想你」。



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畫面中，謝金燕坐在照片左側，留著一頭秀麗短髮，看起來十分清秀；照片右側為她的大姊，同樣有著翹麗短髮，並配戴著圓框眼鏡，書卷氣息十足。豬哥亮則坐在兩位女兒中間，頂著招牌鍋蓋頭髮型，伸出雙手摟著女兒們，畫面溫馨幸福。

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謝金燕也配文寫道「13歲的我，41歲的你，16歲的姊姊，老爸我們都很想你」。這段文字勾起不少粉絲對豬哥亮的懷念，紛紛湧入留言區回應：

「懷念豬爸爸節目，帶給我們很多歡笑的時光」

「我相信在我們心目中，豬大哥真的還活著」

「豬大哥一直活在我們的心裡面，不曾離開」

「想念豬大哥的風采，無人能取代的地位」。



謝金燕配文寫道「13歲的我，41歲的你，16歲的姊姊，老爸我們都很想你」。（IG@jeanniehsieh___bbb）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】