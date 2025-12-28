浪姐女星發文罕談那場「改變人生的重大車禍」：多年來飽受折磨

「姐姐」謝金燕12月21日在社群平台發文，罕見回顧34年前一場改變人生的重大車禍，字句真摯感性，透露多年來飽受後遺症折磨，仍以堅強態度面對人生。



謝金燕在文中提到，34年前的今天遭遇一場「很嚴重的車禍」，雖然並非刻意一直記住那段過去，但事故所留下的後遺症卻一路伴隨至今「一直黏著我」，全身狀況並未隨時間好轉，只能祈求不要再惡化。她也坦言，隨著年紀增長，疼痛反而越來越明顯，時時提醒她這是一條必須與傷痛共存的人生道路。

謝金燕（IG@jeanniehsieh___bbb）

儘管如此，謝金燕仍以正向心態看待這段經歷，將其視為：

宇宙給我的第二次機會。

她表示，許多問題不必再多作說明，許多苦也無需向外界解釋，這一天對她而言，是重生、也是提醒自己不要辜負生命的日子。

謝金燕進一步感性寫下，這個重生之日所賦予她的意義，是思考「該如何更用力地活著」，以及如何活成自己真正想要的樣子。簡短卻深刻的文字，道出多年來在舞台光鮮背後，承受著外界難以想像的身體負擔。

在貼文最後，謝金燕也向所有人送上祝福，表示在這個讓她心痛卻也心懷感恩的日子裡，真心希望大家都能：

無病、無痛、無災。

展現一貫溫暖又堅韌的性格。

