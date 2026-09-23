美女廚師川越鈴子遇車禍右手廢掉毀職涯　轉戰暗黑界為創業開餐廳

有「成人界廚神」之稱的日本人氣女優川越鈴子（川越にこ），擁有甜美外型與火辣身材，然而在踏入暗黑產業前，她其實是一名持有專業執照的飯店廚師，更曾從400名員工中脫穎而出拿下MVP，月薪逼近30萬日圓（約1.5萬港元），前途一片看好。



豈料一場突如其來的車禍，造成她右手神經麻痺、完全無法施力，不僅廚師夢瞬間破滅，更讓她一度罹患憂鬱症陷入人生最低潮。

川越鈴子（川越にこ）曾是一名廚師，卻因車禍毀職涯，後轉行AV女優。（IG@kawagoeniko）

更多川越鈴子（川越にこ）相片：

+ 12

右手毀掉遭酸「派不上用場」！遇車禍毀職涯陷入嚴重憂鬱

川越鈴子近日接受日媒《週刊文春》專訪，透露自己從料理專校畢業後進入婚宴飯店，表現傑出成為首位獲頒MVP的新人。

沒想到事業起飛之際，她騎腳踏車（單車）遭遇車禍導致右手遭車輛夾住、神經麻痺無法使用。對於需要拿刀掌勺的廚師而言無疑是被宣判職涯死刑，身邊同僚甚至冷言酸語「明明是MVP卻派不上用場」，讓她精神大受打擊，一度罹患嚴重憂鬱症。

走過低潮澀谷街頭被搭訕！轉戰暗黑界攢「創業第一桶金」

後來她前往伊勢神宮參拜沉澱心靈，回到東京後戴著球帽走在澀谷街頭，竟意外被星探搭訕，就此開啟了成人影視圈的大門。

不過川越透露，自己決定成為女優並非一時衝動，背後其實早已立下「知名度、資金、人脈」三大目標。至今仍未放棄開餐廳夢想的她，將女優工作視為累積資源的管道，希望藉由這條道路為未來的餐飲創業鋪路，勇敢翻轉人生逆境。

延伸閱讀：女優村上悠華爆曾遭霸凌「患病痛轉拍AV」 爆紅後接祖母同住盡孝（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 14

延伸閱讀：

AV女優倉木華輕生！閨密淚揭暗黑內幕 痛罵渣男：請你下地獄

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】