三上悠亞節目自爆新屋天價裝修費嚇呆日本藝人：確定不是樓價？

日本女星三上悠亞近期加盟TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，在台灣人氣變得更高，最近她在接受訪問時就提到，自己的新家裝潢費用高達2000萬日圓，驚人數字讓現場來賓都看傻眼，當場問道：「這確定不是買房子的錢嗎？」



三上悠亞近日登上深夜綜藝節目《有吉QUIZ》，大方分享最近買了房子，並透露光是裝潢費用就高達2000萬日圓，換算約港幣101萬元，驚人數字讓現場來賓全數看傻，當場追問：

這確定不是買房子的錢嗎？

三上悠亞（Instagram@yua_mikami）

三上悠亞神情淡定回應：

真的只是裝潢費。

三上悠亞分享，新家不只打造全新化妝間，還特別訂製床架，並規劃完整的更衣空間與大量吊掛衣物的設計，讓生活與工作能同時兼顧，不僅如此，為了避免入住後還要忍受施工的不便，她會先等新家全部裝潢完成後，才會一口氣搬入。

