32歲三上悠亞化身一日咖啡師　全程中文點單還學拉花　網讚好可愛

最近三上悠亞又搞事情了。工作室剛放出一支Vlog，這次她不當啦啦隊也不拍美照，跑去咖啡店當了一天店員。視頻裏她穿著咖啡店圍裙有模有樣，全程用中文和客人交流點單，工作室曬出Vlog後評論區直接炸了。



這次體驗可不是隨便找個咖啡店擺拍，是跟當地一家咖啡品牌的正式合作。三上悠亞站到吧枱後面，從「歡迎光臨」到「您要點什麼」，再到最後「您的咖啡好了，謝謝」，全程中文一條龍。

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說實話她中文說得不算特別地道，帶點日本口音，但勝在認真。點單的時候客人說想要一杯拿鐵，她側著耳朵聽，確認了一遍「拿鐵，好的」，轉身操作咖啡機。雖然動作沒那麼熟練，但態度特別誠懇。

工作室的鏡頭一直跟著她，從她笨手笨腳學操作咖啡機，到慢慢上手給客人端咖啡，整個過程都拍下來了。有個鏡頭特別逗，她第一次做拉花，手一抖倒出來的圖案歪歪扭扭的，自己看了都忍不住笑了，趕緊用手遮了一下臉。

客人認出她的時候表情也挺精彩的，有個小姑娘點完單抬頭一看，愣了好幾秒，然後捂著嘴笑。三上悠亞也笑了，用中文說「謝謝」，那個小姑娘拿著咖啡走的時候還在回頭看她。

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Vlog傳到日本那邊之後，2ch和X（前稱Twitter，推特）上討論得挺熱鬧。評論區大概分兩派。

一派是誇的。有人說「三上中文變好了呢」，還有人調侃「比咖啡店店員還可愛」。更有人直接說「要有這樣的店員我天天去」。這類評論佔了大多數，畢竟三上悠亞的顏值確實能打，32歲了狀態保持得還是很好。

另一派就有點酸了。有人說「又是中國啊」，覺得她老往中國跑。也有人翻舊賬，提起之前她幫造型師朋友出頭、私信質問女網友的事，說「那件事還沒完呢」。還有人拿她之前去中國台灣當啦啦隊說事。

不過說實話，這些爭議對三上悠亞來說早就習慣了。從SKE48畢業、轉型、再到如今在台灣當啦啦隊、做自己的服裝品牌、接各種商業合作，她每一步都走得挺明白。這次咖啡店體驗也是，表面上是玩票，實際上是在經營自己的人設和商業版圖。畢竟她早就不是當年那個偶像了，現在的三上悠亞是個成熟的商業個體。

Vlog最後有一個鏡頭，三上悠亞忙完一天，坐在咖啡店角落喝自己做的咖啡，對著鏡頭比了個耶。窗外的陽光打進來，她笑得挺放鬆的。不管別人怎麼說，這個從愛知縣名古屋走出來的姑娘，確實走出了自己的一條路。

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