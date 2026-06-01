三上悠亞現身台北街頭 辣曬事業線喝豆漿引萬人朝聖：越來越美了
撰文：中天新聞網
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日本女星、職籃福爾摩沙夢想家Formosa Sexy啦啦隊成員三上悠亞不時透過社群平台分享生活。
5月30日她在IG曬出多張在台北街頭拍攝的照片，並前往早餐店享用美食，火辣的穿著也引發網友討論。
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三上悠亞在IG限時動態中表示：「台灣天氣炎熱，所以我穿比較輕薄的衣服。」穿著貼身粉色繞頸露背裝與牛仔長褲的她，笑稱當天穿搭是「姐姐風」，並前往台北知名早餐店「五湖豆漿」大啖燒餅、蛋餅與豆漿。
貼文曝光後，截至目前已吸引超過7.6萬人按讚，粉絲紛紛留言回應：
「自從來台灣發展之後，怎麼好像越來越正了」
「美麗又可愛」
「吃五湖不揪」
「是五湖！最喜歡的中式早餐店」
「妳也發現了有美食的地方」
「是不是超熱」
「真的很有魅力」
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