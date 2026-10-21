韓國啦啦隊女神尹秀雅AV女優出道 羞吐多人行初體驗：男優好厲害
撰文：聯合新聞網
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近年台灣中職（中華職業棒球大聯盟）吹起韓籍啦啦隊風，吸引大批民眾進場支持，如今這股風潮也準備席捲日本AV界？外型甜美、自稱曾在韓國擔任棒球啦啦隊的尹秀雅，宣布前進日本成人界拍A片，而她也在X（前稱Twitter，推特）平台發文透露初次拍AV的感想，害羞直呼「男優好厲害」。
日本AV界知名片商表示，曾在韓國擔任棒球啦啦隊的尹秀雅，將在11月推出暗黑界出道作品。除了片商宣傳之外，尹秀雅也在個人X平台上傳穿著啦啦隊衣服、露出白皙大腿與姣好身材的美照，並分享拍片感想，尹秀雅透露雖然是首次拍AV卻大膽挑戰多人運動，更害羞直呼「男優好厲害」。
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對此，AV達人一劍浣春秋也出面分析，尹秀雅「韓國啦啦隊女神」的人設可能只是片商的營銷手法。首先，尹秀雅的外貌和在台韓籍啦啦隊有不小落差，「五官輪廓沒那麼韓國」。此外，尹秀雅在公布下海拍AV之前，Instagram多是分享cosplay的照片、並無啦啦隊生活點滴。
接著一劍浣春秋提到，對比該片商同期重量級新人，尹秀雅出道作的標題並非該公司的「大型專屬新人專用的系列片」，一劍浣春秋推測尹秀雅並不在片商的長期規劃當中，可能不久後就會消失在成人界。
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