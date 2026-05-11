保安員零食被偷翻查CCTV意外發現同事當值時看AV自慰　還不止一人

一名網友分享，自己在社區當保安，某次住戶給了一包零食，休假兩天回來後，發現零食竟然被吃光，沒想到調閱監視器後發現驚人一幕，讓他相當傻眼。



貼文一出後，引起廣大網友熱議。

示意圖（Unsplash@Albert Sukhanov）

這名網友在Dcard以「我只是想查零食被誰吃了，結果看到人生陰影」為題，指出自己在社區當保安，工作算是輕鬆，發文前住戶給了一大包零食，吃了幾包就放在櫃子裡，沒想到休假兩天回來後，零食竟然都被吃完了。

這名網友進一步說明，在好奇心驅使下，決定調閱監視器，沒想到竟發現代班同事在位置上看片自慰，讓他相當傻眼。隔天上班跟早班同事說這件事，對方竟回「早班代班也會」，直言：

一早交班完，打掃阿姨在前面打掃，他在櫃檯裡面看片打。

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貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：

「你同事不知道有監視器嗎？也太扯」

「改天暗示這位同事，頭上有攝影機，看他有什麼反應」

「跟你們社區主委講把他換掉啊」

「你要不要問一下，到底是誰吃的啦，不說我就去調監視器喔！以後他可能不敢打了？」

「換你偷吃他零食然後在座位上『自己來』，這樣他調監視器看到後就扯平了」



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