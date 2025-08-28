業主驚揭物管公司疑偷偷在空中花園防火門後僭建「隱藏豪華宮殿」

近日，廣東深圳一名業主發帖稱其所在的小區暗藏豪華「宮殿」，認為物業管理公司利用公共區域私自搭建。



視頻中，業主打開一扇防火門後，露出了另一扇硃紅色大門，推門進去後是豪華的仿古裝修，與門外堆積着雜物的公共區域形成鮮明對比。

廣東深圳一名業主發帖稱其所在的小區暗藏豪華「宮殿」，認為物業管理公司利用公共區域私自搭建。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：



8月27日，記者實地探訪，發現該區域已被上鎖，而物業公司則對此「一問三不知」。

記者了解到，事發小區名為韻動家園，位於福田區濱河大道與沙嘴路交匯處，是建成於2005年的商品房，由深圳賽益房地產開發有限公司開發，共有4棟樓，總戶數超900戶。而業主提到的「宮殿」隱藏在3樓架空層的空中花園中。

27日上午，根據業主指引，記者來到了位於韻動家園3樓的架空層，該處空中花園面積較大，連接着小區的4棟住宅樓。穿過露天泳池和乒乓球枱中間的通道，記者來到了視頻中的樓梯間，現場光線昏暗，仍舊堆滿雜物，而那扇藏着「宮殿」的防火門已經上鎖。

記者繞該區域外圍發現，圍牆一直延伸到花園的運動區，目測約有數十米。而發帖業主則表示，物業私自搭建、改造的區域逾300平方米，疑似裝修為「會所」，隱蔽於防火門後，嚴禁業主進入：

此舉不僅是嚴重違建，非法侵佔全體業主共有財產，更存在重大消防安全隱患。

記者來到同樣位於架空層的物業公司辦公室，該小區物業公司為中建大康物業。針對該情況，物管工作人員回應稱：

我們物業（管理）不清楚，是屬於開發商的，我們沒有使用。

至於該區域是什麼用途，是否屬於違建，又是誰上的鎖，該工作人員一律表示：「不清楚你說的是什麼，我不知道，不了解。」

進入韻動家園小區大堂時，記者注意到，電梯廳外掛着橫幅，上面寫到「投票公開招標新物管」。事實上，韻動家園小區業主與中建大康物業公司的矛盾由來已久，這一點也得到發帖業主的證實。「我們的訴求是更換物管，小區和中建大康物業的合同早已到期，物業品質低下，財務管理混亂，公共收益賬戶餘額為0，多年未公開財務。」該業主告訴記者，小區從2015年就開始籌建業委會，直到今年才終於成立：

目前小區正在投票更換物管，物管一直在各種阻撓。

韻動家園業主委員會公眾號顯示，早在今年3月起，該公眾號便開始發布文章揭露物管公司存在的各種管理亂象，包括物業拒絕執行《小區停車管理辦法》，漏水維修遲遲不開展，地下車庫堆放垃圾廢品等，而此次業主發現隱藏「宮殿」更是成為激化雙方矛盾的導火索。

記者聯繫韻動家園小區所屬的沙頭街道辦，相關工作人員告訴記者，目前應急及執法部門均已介入，現在正處於調查評估階段。

