布吉射擊場意外｜員工玩槍走火　遊客遭子彈穿臉斷齒　事件後續曝

大陸一名52歲女遊客日前在泰國布吉島體驗射擊後，在場邊拍照時慘遭子彈射穿右臉，不但牙齒被轟掉，還卡在舌頭上，當場血流滿面。



初步調查，竟是射擊場員工玩槍走火惹禍。

大陸一名52歲女遊客日前在泰國布吉島體驗射擊後，在場邊拍照時慘遭子彈射穿右臉，不但牙齒被轟掉，還卡在舌頭上，當場血流滿面。（微博＠新京報）

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布吉島體驗射擊意外中彈

綜合《南方都市報》、《極目新聞》報導，該起意外發生在3月18日，受傷女遊客1973年出生，來自吉林。傷者女兒受訪表示，當日她和母親遊覽完老虎王國後，在手機APP上叫了一輛的士，準備前往一家射擊場玩，司機卻把她們拉到了另外一家射擊場。

母女倆在結束射擊體驗專案後，在區域附近拍照時，母親突然捂臉蹲下，她驚恐地發現母親臉上在流血，嘴裡也在吐血，看上去十分痛苦，隨後射擊場人員立刻將他們二人送往當地醫院。醫生清理創口後發現，傷者右臉被子彈射穿，多顆牙齒被打落，舌頭受傷，「子彈穿過木板和玻璃門，打穿我媽的臉，卡在了舌頭上。目前傷口尚未清理乾淨，需要一部分一部分的清理，很遭罪」。

射擊場員工玩私槍走火釀禍

大陸駐宋卡總領館駐普吉領事辦公室工作人員20日亦向記者證實，該起事件中受傷遊客確認是大陸公民，目前其受傷情況嚴重，但無生命危險，目前正在當地醫院接受治療，肇事者已經被警方控制。

報導指出，事後射擊場向傷者承認肇事者為工作人員，其因個人操作的原因，導致槍支走火，子彈穿透木牆和玻璃門後傷人，由於當時非該員工上班時間，槍也不屬於射擊場，射擊場只願意賠付傷者住院期間和住宿的費用，其餘費用由傷者和肇事員工商議，相關提議已被警方否決。

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