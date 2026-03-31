懷孕心理師家門遭鐵騎伏擊　殺手近距離開槍欲奪命　搶救後逃死劫

哥倫比亞拉瓜希拉省烏里維亞市日前發生一起駭人聽聞的槍擊案件。



一名27歲且懷有4個月身孕的心理師凱特琳（Katerine Paola Torres Barros），在自家門口遭遇不明人士騎車埋伏並近距離開槍。所幸凱特琳送醫後目前傷勢穩定，哥國警方已調閱周邊CCTV錄像，正全力追緝在逃嫌犯。

一名27歲且懷有4個月身孕的心理師凱特琳（Katerine Paola Torres Barros），在自家門口遭遇不明人士騎車埋伏並近距離開槍。（X@Mrgunsngear）

懷有4個月身孕的心理師 在自家門口遭遇不明人士騎車埋伏並近距離開槍：

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根據哥國當局公布的調查資訊與多台CCTV畫面顯示，事發時凱特琳正安靜地坐在自家門口，一名男子騎乘機車靠近後，隨即對她進行伏擊。

案發地點位於該市的委內瑞拉區（Barrio Venezuela），嫌犯在犯案後迅速騎車逃離現場。目前相關影像證據已交由哥倫比亞國家警察下屬的調查部門（Sijín）與情報部門（Sipol）進行深度分析。

心理師凱特琳Katerine Paola Torres Barros（X@Mrgunsngear）

遇難者凱特琳的身份背景在當地頗具影響力，她不僅是一名專業的心理諮商師，也是當地受人敬重的教育家霍塞法（Josefa Barros）之女。醫療團隊確認，凱特琳在案發後被緊急送往馬考（Maicao）的一家診所接受救治，目前生命徵象穩定。儘管凱特琳本人暫無生命危險，但關於其腹中胎兒目前的健康狀況，院方與當地媒體尚無進一步的明確資訊。

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