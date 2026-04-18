退役AV女優桃乃木香奈現身台北棒球場　「球迷瘋搶合照」全場轟動

在台灣擁有高人氣的日本前AV女優桃乃木香奈（桃乃木 かな），4月15日晚間無預警現身台北新莊棒球場觀看中華職棒賽事，消息一出隨即引發全場轟動，大批球迷蜂擁而至，即便在雨中觀戰，她依然成為全場最受矚目的焦點。



桃乃木香奈當天身穿運動衫搭配牛仔褲，打扮休閒卻難掩明星氣場。她在觀賽過程中跟著場邊音樂起舞，臉上始終掛著燦爛笑容，更親自造訪球場內各家美食攤位，大口品嚐在地料理，親和力十足。對於球迷的合照請求，她幾乎來者不拒，並主動與旁邊的觀眾打招呼。

日本前AV人氣女優桃乃木香奈無預警現身台灣，還親自走訪新莊棒球場觀看比賽。（圖／IG@kana_momonogi）

大批球迷蜂擁而至 紛紛拿出手機拍攝：

+ 22

現場民眾紛紛拿出手機拍攝，相關照片與影片迅速在Threads等社群平台上洗版流傳，不少網友驚呼本人氣質更勝螢幕。隨著人氣持續攀升，球場瞬間變身小型粉絲見面會。

賽後，桃乃木香奈也在個人社群帳號發文，貼出被粉絲圍繞的熱鬧照片，幽默自問大家是否真的認識她，並透露對這次台灣職棒體驗感到相當新奇與驚喜。許多網友在留言區敲碗希望她能前往其他縣市球場巡迴，體驗各地的應援文化。

延伸閱讀：日本女優繪戀空消失1年當OL自爆超慘 遭職場欺凌到「無法出門」

+ 14

【本文獲「引新聞」授權轉載】