20歲女優甘夏唯驚傳「人間蒸發」　突更新「詭異中文」網直呼恐怖

日本AV界驚傳離奇懸案！大型片商Faleno Star備受矚目的20歲新人女優「甘夏唯」，近期不僅無預警取消所有公開活動，社群平台更陷入長時間的死寂，宛如人間蒸發。



然而，就在外界瘋傳她疑似滯留海外之際，她的X（原Twitter）帳號卻突然更新了一則「圖文完全不符」的詭異簡體字貼文，讓大批粉絲與老司機們看了頭皮發麻，直呼案情不單純！

日本20歲新人女優「甘夏唯」帳號突然更新了一則「圖文完全不符」的詭異簡體字貼文，令人看了頭皮發麻。（X@amanatsu_yui）

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行蹤成謎爆「滯留海外」！深夜突發詭異簡體文

甘夏唯出道時頂著「鄉下雜貨店正妹」的清純人設，綁著麻花辮、戴著黑框眼鏡，卻擁有魔鬼身材，反差萌讓她迅速累積高人氣。然而，這位被業界看好具有「偶像水準」的新星，近期卻突然取消所有行程，社群帳號也全面停止更新，引發即將引退或消失的揣測。

台灣知名AV達人「一劍浣春秋」透露，近期收到許多爆料，指稱甘夏唯人根本不在日本，而是滯留海外。就在傳聞鬧得沸沸揚揚之際，甘夏唯沉寂已久的X帳號竟在昨（X）日突然發文，但內容卻讓人看了一頭霧水。甘夏唯的最新貼文曬出了一張滿滿高檔海鮮食材的「痛風大餐」照片，疑似來自臉書「高雄美食地圖」但配文竟然是用簡體中文寫下：

这盘生煎包，味道绝佳，咬上一口，幸福感瞬间满溢，令人无比满足。

超詭異的貼文讓一劍浣春秋當場看傻眼，直呼：「這到底是什麼？」眾所皆知，生煎包與照片中奢華的海鮮大餐完全是「兩碼子事」。不僅中文語氣極度生硬不自然，圖文嚴重不符的狀況，更讓外界強烈懷疑這篇貼文根本不是甘夏唯本人所發，疑似是遭人盜用或代為發文。

這名原本應該在東京影視圈發光發熱的20歲女孩，為何會突然全面停工？又為何會在中斷聯繫多時後，發出如此詭異的簡體字美食文？背後原因引發諸多聯想。一劍浣春秋坦言，這明顯是個「不好回答的問題」，因此目前並未打算直接向日本經紀公司追問，但他已將甘夏唯的社群帳號設為特別通知，準備持續緊盯這位話題新人接下來是否還會發出更離奇的動態。

最後，甘夏唯經紀公司Bstar解釋，原來甘夏唯的舊X帳號被盜了，請大家追蹤她的新帳號，才終於真相大白。

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