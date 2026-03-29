AV女優田野憂看棒球賽卻收「見到就X了妳」恐怖威脅　發文嘆好驚

隨著「2026世界棒球經典賽」自3/5在東京巨蛋盛大開打，非但令全球掀起莫大的「棒球狂熱」，當委內瑞拉最終以3:2擊退美國夢幻隊、豪奪下本屆WBC2026的冠軍獎盃後，亦令體育粉絲們開始期待下一場「棒球盛事」的重磅到來。只是，當全世界都風靡起棒球運動，甚至多位「AV要角」更現身東京巨蛋、賣力為日本國家隊支持之際，十足熱衷於棒球的田野憂，卻在X（Twitter）收到不知名網友的人身警告。



令她發文直呼道：

明明只是想享受比賽，沒想到這麼危險……

等等話語。

田野憂觀看棒球賽，卻收到不知名網友的人身警告。（X@田野 憂 (たの ゆう)）

更多田野憂照片：

+ 9

能知道在WBC2026正式開打後，田野憂便經常於個人X（Twitter）分享棒球相關的事情，與粉絲們一同關注著WBC的賽事。儘管當時，就有零星鄉民會在留言區，寫下「女優不該關注棒球！」等等不合理的文字，但田野憂貌似都決定不予理會。

只是，就在田野憂興奮表示，自己在3/8終於要前往東京巨蛋，為日本隊應援時，她卻收到來自陌生網友寫到的：

見到妳就X了妳。

的私訊，不僅令田野憂本人擔心不已外，亦使得粉絲爭相寫下「絕對要報警」、「這訊息真的太誇張」語句，嚴厲譴責該位網友的不理智行徑外。

田野憂發帖，覺得人身威脅很恐怖。（X@田野 憂 (たの ゆう)）

該篇來自田野憂的貼文，迄今更於X（Twitter）締造下「60萬次」的查看，十足能想見粉絲們對該則「威脅私訊」的憤慨情緒。

其實，隨著領域的多元開放，早就令許多業內的頂流要角們，相繼以多元的身份，進而現身「音樂」、「時尚」甚至是「體育」相關的場合，而食古不化、甚至帶有歧視的想法，無非都是阻撓這個產業繼續發展的障礙。

或許在迎接2026的「影業新紀元」之際，我們更該以越加開闊的心態，分享並看待影業發生的相關情報，並期待在未來，這項領域，能迎接一個前所未有的多元狀態。

【延伸閱讀】超人氣女優突曬病房照 淚訴25年隱疾困擾 遭罵「很噁心」有陰影（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

粉絲直呼：發生了什麼事？！人氣女優 流川莉央 無預警關閉 “所有 SNS 帳號”，「秋葉原粉絲見面會」更臨時取消

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】