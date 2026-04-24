有片│港鐵惡男大聲播微信語音！爆粗吼:我無犯法　巨人大媽霸氣KO

【港鐵／港鐵附例／乘客守則】乘搭港鐵大聲使用手機問題常惹爭議。本港社交平台Threads瘋傳多段影片，港鐵觀塘綫車廂內，有惡男使用手機大聲聽微信（WeChat）語音騷擾全車，有大媽忍無可忍勸惡男收細聲量，惡男竟「發爛渣」以粗口責罵大媽，更揮拳作狀攻擊，又揚言自己沒有犯法。



然而高大的大媽未有膽怯，站起來以「居高臨下」姿態怒吼「夠膽郁我！個個睇住你！」，並示意惡男一同下車報警處理，「有薑你就行出去」，惟惡男口裏說「好」，身體卻很誠實地慢慢遠離車門表示「過兩站吖」，大媽則回應「好啊！我跟住你！」。影片至此結束。



網民看過影片大讚大媽「做得好」，「姨姨好勇，好尊敬」，又對惡男退縮反應感到「爆笑」，「一講報警即刻縮」、「條X樣已經好清楚咁話畀你知佢冇膽」。



港鐵有惡男使用手機大聲聽微信（WeChat）語音騷擾全車，有大媽勸惡男收細聲量，惡男竟以粗口責罵大媽，更揮拳作狀攻擊。（Threads@minazzzhaha）

乘搭港鐵不應大聲使用電話。有網民於4月21日在Threads發布2段影片，指港鐵觀塘綫車廂內有男子大聲使用手機，旁邊女子勸喻調低聲量，卻被男子「爆粗」責罵，觸發爭吵，感嘆「喺地鐵睇片聽微信好大聲，個女仔叫佢細聲啲，個男人就X你老X食X咁，咁啲人真係唔同頻，講乜都唔入耳，淨係粗口喺度吠，講道理一定聽唔明」。

港鐵惡男用手機大聲聽微信 大媽勸止被辱罵

第1段影片見到，站着的灰衣男子，正以俯視的角度責罵坐在座位的大媽，不過大媽沒有害怕，怒吼「夠膽郁我！個個睇住你！郁吖！有膽就夠膽郁，打落嚟！」，男子繼續「爆粗」斥「X你老X！八婆！死八婆！臭X！」，並揮拳作狀攻擊，阿姨回應「打吖！吓！夠膽郁我你就唔使旨意落車！」。

男子以俯視角度責罵坐在座位的大媽，不過大媽沒有害怕，堅定「反攻」。（Threads@minazzzhaha）

男子揮拳作狀攻擊大媽。（Threads@minazzzhaha）

大媽反嗆「夠膽郁我！個個睇住你！郁吖」。（Threads@minazzzhaha）

大媽「居高臨下」霸氣盡露氣勢逆轉

說畢大媽站起身想按動緊急掣通知職員，而其身軀高大，比男子還高，居高臨下雙方「氣勢」逆轉。

大媽站起身，居高臨下雙方「氣勢」逆轉。（Threads@minazzzhaha）

雙方「氣勢」逆轉。（Threads@minazzzhaha）

惡男：X人唔犯法！ 大媽：我同你搵警察

第2段影片見到，大媽站在車門旁邊，男子表示，「唔犯法㗎！你問警察，（X人（以粗口罵人）有無犯法」，大媽回應「行出嚟吖！梗係有（犯法）啦」。男子重申「X人唔犯法嘅！警察話㗎，你問警察」，大媽隨即表示「你行出嚟（下車），我同你搵警察，好唔好？」，男子聲稱「好啊」，但卻慢慢遠離門口，「你話行出嚟就行出嚟啊？」。

大媽示意男子一同下車報警處理，但男子退縮。（Threads@minazzzhaha）

大媽示意男子一同下車報警處理，但男子退縮。（Threads@minazzzhaha）

惡男退縮拒下車報警 大媽：夠薑你就行出嚟

這時列車到達牛頭角站，大媽再說「出去吖嘛！有薑你就行出嚟」，男子繼續遠離門口表示「過兩站吖」，大媽回應「好啊！我跟住你！」。影片至此結束。

網民激讚大媽：好勇好尊敬 笑爆惡男反應

影片引來網民熱議，大讚大媽「做得好」，「姨姨好勇，好尊敬」、「Respect，好多人唔敢出聲」、「不講道理可能要講物理了」。亦有大批網民對男子退縮反應感到「爆笑」，「一講報警即刻縮」、「條X樣已經好清楚咁話畀你知佢冇膽」、「呢鑊真係爛佬怕潑婦」。

網民紛紛讚揚大媽勇敢，「好尊敬」。（Threads@minazzzhaha）

乘港鐵講粗口、大聲用手機或會被罰款

乘搭港鐵時，如果說粗口、滋擾乘客及大聲使用器件，或會被罰款。根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為」，違者最高罰款5,000元。

根據《港鐵附例》第26A條「開着收音機、卡式機等」，除非得到港鐵公司書面特准，否則任何人不得在鐵路處所的任何部份開着或使用或企圖開着或使用任何會產生噪音的收音機、卡式機、雷射碟機、錄音機、便攜式無線電視機或任何其他相似器件，違者最高罰款2,000元。

根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000元。

（Threads@minazzzhaha）