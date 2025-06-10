韓啦啦隊女神病倒仍搏盡！被揭「中場休息打針」繼續跳　粉絲心痛

韓籍啦啦隊女神李多慧在台發展已邁入第2年，因甜美長相與精湛舞技在台灣擁有高人氣。



但她近日在社群平台透露自己因感冒身體不適，但在頭暈的狀態下仍堅持完成應援活動，讓粉絲相當心痛。

韓籍啦啦隊女神李多慧近日身體不適仍堅持完成應援活動，還被發現中場休息打針後繼續跳舞，讓粉絲心痛。（Threads截圖）

韓籍啦啦隊女神李多慧近日身體不適仍堅持完成應援活動，還被發現中場休息打針後繼續跳舞，讓粉絲心痛。（Threads截圖）

韓籍啦啦隊女神李多慧近日身體不適仍堅持完成應援活動，還被發現中場休息打針後繼續跳舞，讓粉絲心痛。（Threads截圖）

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李多慧8日在Threads發文表示：

我感冒了，一整天都像坐在船上一樣頭暈頭痛。

稱她原本想在休息時間小憩，朋友們為了讓她好好休息都沒有叫醒她。即使身體不適，她仍想跟大家一起應援：「所以馬上衝出來了！」但也向粉絲們致歉：

沒能像平常一樣展現明亮有活力的樣子真的很抱歉，大家也要小心不要感冒，我會趕快好起來再回來的。

她也PO出身穿簡約灰色上衣、坐在椅子上量血壓、測血氧和體溫的模樣，看起來相當疲憊。

回顧此事，據球迷透露，李多慧7日在花蓮應援時就已經有感冒症狀，當天在中場休息時還去打針，但仍堅持返回球場完成應援。後續也有粉絲在社群平台上呼籲，提醒大家別讓她簽名簽太久，才能讓她能夠儘快休息：

喜歡她就請愛護她。

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