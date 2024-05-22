韓國啦啦隊女神不止李多慧　她搬到高雄惹暴動：希望深度體驗台灣

台鋼Wing Stars啦啦隊成員安芝儇擁有出色的外貌與高挑身材，日前在臉書上宣布，最近「終於搬到高雄了」，希望可以更深度體驗台灣。



球迷們紛紛留言：「歡迎成為高雄人！」

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安芝儇表示，從去年11月開始一直來來回回台灣與韓國，身體上的疲勞都還可以忍受，但是每次為了趕回韓國而沒辦法體驗更多台灣的生活讓她感到很遺憾。

最近她終於搬到高雄了，希望之後有機會可以更深度的體驗台灣，也希望她的中文可以越來越好，想要跟粉絲對話，跟Wing Stars一起出去玩。

也預告之後班表會變多，希望球迷們多多進場為Wing Stars還有台鋼雄鷹加油。

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球迷紛紛留言表示：

「歡迎妳！！真的太棒了！！」

「歡迎小安成為高雄人」

「小安真有心」

「高雄有妳真好」

「歡迎～希望在西子灣能巧遇小安！」

「歡迎一起變成高雄人」

「啊啊啊啊願望實現啦」

「歡迎小安女神搬來高雄，真心祝福妳在高雄住得開心幸福」

「台灣有你定居真的是太幸福了，羡慕高雄的球迷」

「沒想到會有這一天！」

「期待遇到野生芝儇」

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