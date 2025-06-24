啦啦隊女神李多慧曬「濕身透視T恤」辣照惹熱論　極速破15萬Likes

在台發展超過2年的韓籍啦啦隊女神李多慧22日晚間在IG分享一系列比堅尼照片，立即引發網友熱烈討論，貼文按讚數在短時間內突破15萬。



來自韓國的李多慧以紅白相間的印花比堅尼搭配印有櫻桃圖案的微透膚短版T恤入鏡，深V設計的比堅尼上衣完美展現她的傲人身材，下身搭配白色長褲，突顯纖細腰身。

李多慧22日晚間在IG分享一系列比堅尼照片，立即引發網友熱烈討論（IG@le_dahye）

李多慧22日晚間在IG分享一系列比堅尼照片，立即引發網友熱烈討論（IG@le_dahye）

李多慧22日晚間在IG分享一系列比堅尼照片，立即引發網友熱烈討論（IG@le_dahye）

李多慧22日晚間在IG分享一系列比堅尼照片，立即引發網友熱烈討論（IG@le_dahye）

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照片中，李多慧不僅展現白皙美背，更貼心做出綁頭髮的俏皮動作，搭配可愛的嘟嘴表情，讓粉絲直呼「電力滿點」。

李多慧在貼文中親切詢問粉絲：

多慧的家人們，暑假腳步近了！是不是跟我一樣，已經開始期待這個夏天去哪裡玩了呢？你們都計劃好要去哪邊出遊了嗎？

展現了她一貫親民的互動風格。

照片一經發布，立即在留言區引發熱烈迴響，網友紛紛留言：

「太辣了吧，不行不行」

「身材很讚」

「那畫面太美我好想現場看啊」



更有粉絲開玩笑表示：

這則貼文有毒，我找不到按鍵退出。

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