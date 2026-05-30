附屬池田小學事件：武士後裔求判死刑　報復前妻不果闖校園大屠殺

隨後趕到的警方很快逮捕了犯人並進行調查，根據警方的調查，犯人的名字叫做宅間守，由於宅間家以身為薩摩藩的下級武士自豪，宅間自幼也就接受著家中嚴厲的打罵教育。之後，宅間守進入了自衛隊，卻因為與離家的未成年少女同居而被開除，被開除後的宅間也過的不順遂，不但工作無法持續，也經歷過了數度的結婚與離婚，讓他興起了想死的念頭，本來想在死前向前妻復仇，但卻不知道對方的住所，才將目標轉向了手無寸鐵的小學生。



問起了宅間守的動機，宅間表示「若是殺害了聰明且菁英的孩子們，想必能確實地被判處死刑吧」。由於在被逮捕的當下，宅間曾偽裝成精神病患，也因此讓宅間接受了精神鑑定，根據曾診治過宅間的醫生表示，就算服用他所取得的那些精神病藥物，也不會有奇怪的行動，事後，宅間也表示這些都是他所做的偽證。

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判處死刑過後，校園安全該如何改進？

2001年12月27日，宅間守被一狀告上了法庭，儘管他在庭上做出各種奇怪舉動，辯方也試圖以精神狀況耗弱等等為他開脫，甚至一度展現出了些許悔意，但在最後的意見陳述，卻還是講出「完全不怕死」、「如果是幼稚園或許就能殺得更多」等等，沒有絲毫的後悔之意。2003年8月，宅間守死刑判決定讞，並且於1年後的9月14日完成死刑執行。

事件過後，由於事件當下混亂，學校教職員並沒有陪同受傷的學生，並且讓家長只能無處的四處尋找，再加上後續弔唁的遲緩與冷漠地應對引起家長不滿，也造成了受害者家屬的心理傷害。學校針對此次事件也進行了諸多改進，包括加強教職員面對危機時的應對，加強警備以及規範外校人員進入學校的基準等等，更與地方的志願者合作，在上下學時加強導護等等，只希望避免憾事再度發生。

宅間守被送往法院圖中。（Friday Digital）

恐怖的事件將成為永遠的陰影

「附屬池田小學事件」是一起恐怖的事件，造成了全國家長極大的恐慌，校方也在事件後為了避免引起PTSD，而將學校暫時遷移至其他地點，直到改建完畢後才回到原址，儘管隨著時間經過，學校與孩童的安全也陸續得到改善，但那天發生的陰影，想必會永遠留在當事人的心中吧。

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