吹牛吹到殺死人？1999年水泥罐燒殺事件始末揭盅　因虛榮心釀悲劇

有些人往往會在朋友的面前吹噓自己，自己的經歷，身份，以及靠山等等，但是，牛皮吹過了頭，會不會反而把自己引上一條不歸路呢？發生在1999年的一宗綁架殺人事件，其開端正是因為吹破了牛皮，又拉不下臉而導致，今天，就讓我們一起來看看這起「水泥罐女性燒殺事件」吧。



只因不想被人瞧不起，吹牛踏上的犯罪之路

1996年，一名名叫川村幸也的男性進入了愛知縣的一間運輸公司工作，在工作地點，有著另一名叫做佐藤哲也的男子，川村平常就愛對他吹噓「自己的父親是黑道組員」、「背上有著刺青等等」。不想被看不起的野村，也因此常常跟對方吹噓自己以前做過詐騙，為此賺了不少錢，沒想到，這成為了一切的開端。

1999年，川村幸也找上了佐藤哲也，表示要開一間詐騙公司，打算借助佐藤哲也的經驗，雖然是假的經歷，但野村不想因此被對方瞧不起，只得硬著頭皮做下去。他們找了另外四名同夥共謀，但事情並不如想像中順利，為了控制底下的小弟，川村幸也更是採取高壓統治，像是以死亡威脅眾人，剁手指等等的行徑，讓其他人不得不從，就在這時，事件發生了，佐藤哲也的父親是真正的黑道團員，他給了六人一個討債任務，希望他們能夠從名古屋的一名咖啡店老闆——深谷茂樹手中討要240萬元的債務。

不顧受害者的求饒，犯人將其活活燒死

川村與野村等人起初先是找上了深谷，並向他直接討要債款，但深谷堅決不償還，覺得拉不下面子的川村，以及面臨父親壓力的野村，決定改變計畫——將深谷與家人們綁架滅屍。他們跟蹤深谷一段時間，確認過深谷家人的的行動軌跡後，便展開了行動。

4月4日，川村與野村一行人先是在凌晨12點左右趁著深谷的兩個家人不在家時，闖入家中並襲擊了他，然而，卻被他逃到了鄰居家中避難，見事跡敗露，他們便轉向襲擊深谷的妻子與妻子的妹妹。他們開車綁走了兩人，並且將他們帶到了瀨戶市的演習林中，由於在中途有兩人已經被警方逮捕，或許是為了展現威嚴，川村與野村一不做二不休的將兩人綑綁並放進了汽油桶，不顧兩人苦苦的哀求，在她們身上淋上汽油並活活燒死了她們，並將屍塊都丟進了河中。

事件的告終與後續的審判

法網恢恢，疏而不漏，由於犯案的不縝密，導致一行人留下了許多的線索供警方追查，儘管四人有所串供，但在警方的嚴密審問之下，讓先行被逮捕的小弟終於招出了兩名主謀的真身，自知逃不了多久的兩人，於4月10日向警方投案。儘管仍有所狡辯，但在重重的證據之前，他們也只能認罪。

經歷了漫長的審理流程後，法官也做出了宣判，主犯川村幸也與佐藤哲也兩人死刑定讞，剩餘的四人則分別被判無期徒刑與12年有期徒刑，至此，事件宣告終結。

究竟是生長背景使然，還是個性造就的犯行呢？

「水泥罐女性燒殺事件」是一場討債行動造成的悲劇，但歸根究柢，究竟讓川村與野村踏上不歸路的，是他們本就灰色的背景呢？還是出於他們的好強心以至於下不了台呢？各位讀者們，你們又是怎麼覺得的呢？

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】