印尼籲勿到當地「衰11」 日AV片商推同類題材「應景」遭批丟臉
撰文：聯合新聞網
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「性癖可以冷門，但是不能邪門」，這句話雖然是網民們開玩笑時常引用的迷因，如今卻可能讓日本AV片商SOD大難臨頭。5月13日，日本駐印尼大使館才呼籲勿在印尼進行未成年性交易，不料SOD不到2週就推出「雅加達兒童性交易」為題材的A片，誇張題材不僅遭日本網友炎上，甚至傳出印尼日僑呼籲SOD下架影片「這會鬧出人命的，行行好快住手」。
日本駐印尼大使館於5月13日發文，在印尼即使獲得對方同意，與未成年孩童發生性行為也構成性侵，呼籲民眾遵守法律。不料，過不到2週AV片商SOD就在X（前稱Twitter，推特）發文，推銷一部以「雅加達兒童性交易」為題材的A片。
雖然出演的女優是成年人，但在敏感時機推出充滿爭議性的題材，果不其然遭網友炎上：
「日本男人的倫理觀到底是怎麼回事？」
「我為日本人的行為深感抱歉。身為一名日本女性，我希望像這樣的人被全世界所唾棄」
「作為日本人，真的很抱歉也很丟臉」
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此外，也有人撻伐片商：
「就算欣賞AV，也該遵守最低限度的倫理觀念」
「最近的AV廠商，是不是連做人最基本的底線都搞不清楚了？」
SOD的爭議性A片除了造成網友炎上，甚至也引起印尼當地日僑不安，傳出有人呼籲SOD下架影片：「這會鬧出人命的，行行好快住手。」
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