AV女優藤咲舞赴台賣淫遭遣返　沒回日本IG洩行蹤　揭飛首爾做醫美

日本知名現役AV女優藤咲舞，日前假借前赴台灣觀光旅遊的名義，私下卻在台北天母一帶的旅館非法從事性交易。她在當場被警方查獲逮捕之後，隨即被相關單位依法強制驅逐出境。不過令人意外的是，她被遣送離台後並未選擇直接返回日本，反而是在個人Instagram的限時動態中，大方對外透露了自己目前的具體去向與最新行程。



在成人產業中，藤咲舞在日本當地被片商與影迷讚譽為「國寶級原石天然美少女」，在台灣的成人影迷圈子裡也擁有不低的知名度與討論度。這名擁有F罩杯火辣身材、身高170厘米的知名女優，日前透過應召集團在幕後穿針引線，以每次高達新台幣3萬5000元（約8,700港元）的驚人價碼，在台提供親密性服務。

日本現役AV女優藤咲舞赴台賣淫斷正被捕，遭驅逐出境後未返回日本，在Instagram上自曝行蹤：轉飛到韓國首爾做醫美。（圖／翻攝自IG ＠maifu_jisaki）

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當時還有一名郭姓男子不惜砸下35,000元的重金，只為能與心中女神一親芳澤，然而兩人在完成交易後，隨即在天母的商務旅館內被盤查的警方當場查獲。

據了解，藤咲舞在面對警方突如其來的盤查時，一度因為內心驚嚇過度而導致情緒相當激動，甚至當場流下眼淚，隨後她被相關權責單位依照既定法規，強制遣送驅逐出境。然而，藤咲舞在離開台灣之後並沒有立刻搭機返國，而是選擇轉飛往韓國首爾進行醫美療程。

根據藤咲舞在個人Instagram上升起的限時動態內容顯示，她人正待在韓國首爾當地的醫美診所內，除了發文直呼對於診所人員細心且周到的照顧感到十分感動之外，在看診結束後，她還與同行友人一起在街頭享受當地的韓國美食，並在動態中開心寫道：

好好吃喔，睽違已久的韓國，我們彼此目前都處於恢復期。

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