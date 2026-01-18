「迷你TikTok網紅」香川杏也拍日本AV惹熱議　150cm身高竟成賣點

日本TikTok網紅香川杏（香川あんず）近期正式宣布轉戰AV界，引發粉絲與網友熱議。



她在TikTok上自稱擁有1.5萬訂閱、累積按讚數突破120萬，以白皙透明肌、嬌小身形加上甜美臉蛋圈粉無數，身高僅150公分卻主打F罩杯的反差設定，更讓人一眼難忘。

150公分超兇TikTok網紅出道 片商狂讚：史上最美身材

香川杏此次加入AV片商kawaii*出道，官方宣傳直接給出超狂評語，封她為：

可愛社史上最美、也最迷你的巨ＸBody。

不只腰身纖細，連私密部位的「粉紅色澤」都被點名大讚，話題度瞬間拉滿。

不過，AV達人一劍浣春秋也在《PLAY NO.1》專欄中給出冷靜分析，指出香川杏的牙齒略顯特殊，宣傳影片刻意避開她大笑畫面；此外，雖然她身形嬌小、腰線優秀，但所謂的F罩杯可能稍嫌誇張，推測實際約落在D～E罩杯之間。

即便如此，一劍浣春秋仍直言「瑕不掩瑜」，認為香川杏整體條件相當有記憶點，不只臉蛋可愛，氣質與膚色更是「粉到不行」，直呼這種等級的小隻馬真的打著燈籠都難找。

