狼師逼小學生建立偽父子關係　施壓檢查下體脫褲拍照　3男童受害

曾在台灣新竹與高雄兩地小學任教的葉姓男子，被控利用職務之便以「檢查下體清潔」為名義，強迫男童脫掉褲子觀賞及拍攝性影像。



台灣高雄地院審理後，認定葉男嚴重妨害學童身心發展，依強制猥褻及違反本人意願使兒童被拍攝性影像等罪，合併判處有期徒刑4年2月。高雄市教育局回應，葉姓教師已2024年4月解聘。

示意圖（Unsplash@Lucas Metz）

建立「偽父子」關係施壓 權威逼迫就範

根據判決書指出，葉男自2017年起在新竹擔任小學代課老師，翌年考取高雄正式教師資格後轉往高雄任教。任職期間，他刻意要求男童稱呼他為「爸爸」，建立「偽父子」關係，以權威要求學童在教室內脫下內外褲拍照、觀賞。

這起惡行直到2023年害家長察覺異狀而報警曝光。經檢警偵辦，除了高雄的受害者外，葉男早在新竹任職期間就曾以相同藉口誘騙班上男童脫褲，總計共有3名學童受害。

脫內褲「檢查清潔」 辯：孩子自願的

案經審理，葉男坦承有觀看及拍攝男童下體，不過卻是衛教考量才檢查，且男童都是自願，並非強迫。不過法官發現，葉男在通訊軟件群組中，常以「我不想說了」、「已讀不回」等言論對孩子施加精神壓力。

但法官並不採信辯詞，怒斥葉男身為教育工作者，應教導學童保護自己，卻為滿足私慾侵害兒童的性自主權。考量葉男已坦承部分犯行，並分別以15萬元（約4萬港元）與其中兩名男童家長達成和解，另一名家長亦表示不追究，法院最終判處4年2月徒刑，全案仍可上訴。

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