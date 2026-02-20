未成年兒想辦「飲酒派對」 母不阻止還升級成「性愛派對」兼偷窺
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
美國加州一名「派對媽媽」，在未成年兒子的要求之下，不但幫忙舉辦飲酒派對，甚至還將派對升級成「性愛派對」，並在未成年人互相性侵犯時偷窺。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，50歲的歐康諾（Shannon O'Connor）在2020年夏天帶14歲的兒子到賭城拉斯維加斯旅行。
媽媽帶未成年兒賭城狂歡，竟升級成性愛派對：
當時她的兒子發簡訊要求要「喝啤酒」，歐康諾不但沒有阻止，甚至回覆：
算我一個，喝香檳嗎？我們去泳池邊喝吧！喝很多很多。
據稱歐康諾曾在家中豪宅和賭城度假租賃房屋裡為一群青少年組織非法性派對。
2020年5月，她在豪宅裡舉辦一場泳池派對，已經確認身分的受害者，至少有12名女性和8名男性。歐康諾在派對上「指定」這些高中生發生性關係，甚至還在他們發生關係時偷窺。
據其中一名證人指出，歐康諾要求大家等到丈夫離開以後才開始派對，還在訊息中提到：「等他離開以後（再開始派對），什麼事都別說，別做任何蠢事」。她特別提醒眾人「在賭城發生的事就留在賭城」（What happens in Vegas, stays in Vegas），不過最後事件依然曝光。歐康諾目前面對63項指控，審判仍在進行中。
延伸閱讀：俄羅斯17歲少女遭性侵棄豬圈 被群豬「啃食放血」慘死 真相曝光
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】