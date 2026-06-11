網上傳照惹殺機　高中生遭惡女逼全裸跳河斃　家屬法庭痛哭促嚴懲

日本北海道旭川市一名23歲的無業女子內田梨瑚，2024年時因不滿17歲的女高中生把她的照片上傳到社交平台，竟將對方約出後監禁施暴，最後導致其全裸墜河身亡。內田梨瑚近日出庭受審，卻否認殺人。受害者父親則在開庭時表示，當時看到女兒的遺體，只說了：「妳真的很努力了，謝謝妳回來。」一席話讓網友流淚。



內田拒認殺人罪嫌

起訴書指出，2024年4月18日深夜至翌日凌晨，內田梨瑚與當時19歲的共犯女子合謀，將17歲女高中生監禁於車內，並一路載往旭川市的神居大橋。內田不僅強迫女高中生脫光衣服施暴，還出言恐嚇「跳下去」、「去死吧」，導致女高中生從橋上墜落喪命。內田因此被控殺人、不同意猥褻致死及監禁等罪名。

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內田梨瑚雖然承認監禁，但極力否認殺人與不同意猥褻致死罪嫌，辯稱自己沒有殺意，也沒有將人推落橋下。辯護律師主張，內田當時只是把女高中生留在橋上後便離去，並無殺人行為。雖然承認曾要求對方脫衣，但否認這與女高中生的死亡存在因果關係。檢方則反駁，即便內田沒有動手推人，但女高中生墜橋是受到內田等人的言行所逼，實質上等同於將人推落。

家屬淚灑法庭盼嚴懲

面對被告的狡辯，女高中生的母親透過代理人痛訴，失去孩子讓她每天都備受絕望折磨，完全無法原諒被告如此卑劣且殘酷的行徑。她直言被告在庭上低頭只是做表面功夫，根本沒有反省，全家一致懇求法院給予嚴懲。

女高中生的父親則在法庭上站起身，聲音顫抖地回憶與女兒相處的甜蜜點滴。他指出當時看到女兒的遺體，女兒被白布與透明袋包裹，殘酷的畫面讓全家人當場痛哭失聲，心裡只想對她說：

妳真的很努力了、謝謝妳回來。

父親最後強忍悲痛，用手指著被告席的內田，向法官與裁判員泣訴，請大家務必做出符合女兒期望的判決。檢方目前已對內田梨瑚求刑27年有期徒刑，法院預計於6月22日正式宣判。

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