17歲中國男在日本｢沒說敬語｣被2人暴毆沉河亡　兇手：想讓他清醒

17歲中國男孩在日本被殺，只因忘了說敬語。2024年初，日本靜岡縣袋井市，一個名叫宋宇川（又名齊藤宇川）的17歲中國男孩，跟媽媽說了一聲「我出去玩了」，就再也沒有回來。



一周後，他的屍體在30公里外的浜名湖岸邊被人發現。身上只穿著內衣，臉上、身上到處都是被打的淤青。法醫說，死因是溺水。但誰都知道，他不是自己掉下去的。

17歲中國男孩宋宇川（又名齊藤宇川）在日本被毆昏並溺死。（Instagram）

他因「沒說敬語」 被菲律賓學長和其同夥暴打：

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2月4日那天傍晚，宇川像往常一樣出門。他去參加一個「國際青年聯誼會」，認識新朋友。在他媽媽眼裏，兒子性格開朗，愛交朋友，愛運動，初中是排球隊主力，高中還去學跆拳道，拿過獎。這樣一個陽光大男孩，誰能想到，那晚等待他的，是一場持續數小時的暴力毆打。

當晚，宇川來到了浜松市一個朋友家裏，聚了一屋子年輕人。有日本人，有菲律賓人，有巴西人。大家喝着酒，聊着天，氣氛原本還算正常。

問題出在一句話上。宇川和一個18歲的菲律賓籍學長聊天。不知道是沒注意，還是不習慣，他用的是平輩之間的口氣，沒用敬語。

在日本，這是一個很微妙的事。尤其是喝了幾杯酒之後，有人開始覺得「這小子有點狂」。那個菲律賓學長提醒了他。但宇川大概覺得沒什麼大不了的，還是那副語氣，像哥們兒一樣說話。

就是這個細節，徹底點燃了對方的怒火。先是推搡，然後是拳頭，再然後是酒瓶。那個菲律賓人和另一個21歲的同夥，越打越上癮，下手越來越狠。

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據後來警方公布的情況，他們不光拳打腳踢，還拿十字扳手往身上招呼。最狠的一下，是抓着宇川的頭，直接往水泥地上撞。砰的一聲，人當時就暈過去了。但暴力沒有停。他們把昏迷的宇川塞進汽車後備箱，拉到另一個地方，繼續打。臉上踢，頭往地上按。當時宇川已經完全喪失了意識，連反抗的力氣都沒有了。

到了最後，幾個人把奄奄一息的他，拖到了浜名湖邊。湖水冰冷刺骨。他們一鬆手，把他推了下去。直到2月9日的下午，一個釣魚的人發現自己的魚鈎鈎到了什麼東西。拉上來一看，嚇得魂飛魄散——那是一具已經泡得發白的屍體。

警方很快確認，這就是失蹤了5天的宋宇川。

案子震動了整個靜岡縣。警方成立了上百人的搜查本部，以謀殺案立案調查。隨着調查深入，更多細節浮出水面。被捕的嫌疑人一個接一個，除了那兩個動手的，還有參與監禁的，一共抓了5個人。

那個菲律賓籍主犯在出庭受審。他承認了傷害和監禁，但對「謀殺」罪名，死活不認。他在法庭上說：「我沒有想殺他。把他推下水，是想讓他清醒過來。」

這個說法，連旁聽的日本人都聽不下去了。檢察官當場懟了回去：「你把他打成那個樣子，人已經昏迷了，扔進冬天的河裏，你會不知道會死？」

辯護律師的切入點更讓人唏噓。律師說，這個菲律賓人12歲就來日本了，生活重心全在這兒，如果被判一年以上有期徒刑，就要被遣返。他在日本重建的人生，就全完了。希望法庭能網開一面，送他去少年院。

這話一出，日本網友炸了鍋：

「12歲來日本，在日本長大，然後用這種方式回報日本？」

「被害人也是外國人，就覺得無所謂嗎」

「把人扔進河裏叫『讓他清醒』？這比直接殺人更殘忍，是想看着人慢慢死」

「這種人，遣返是最好的結局，日本不歡迎」



更讓人後背發涼的是，有附近的居民回憶，那天晚上確實聽到過年輕人的爭吵聲，聲音很大：「但我沒敢出去，我怕他們會殺了我。」另一個住在附近的人說，那一帶經常有不良少年出沒，和鄰居起爭執，大家早就見怪不怪了。

事發後，宇川的隊友和朋友都不敢相信。在他們眼裏，宇川是個「跟誰都能處得來」的人，會照顧後輩，也從沒聽說和誰結過仇：「他怎麼可能會主動惹事呢？」

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是啊，他沒有惹事。他只是在錯誤的時間，用錯誤的方式，和一群錯誤的人說了一句話。那句話，成了他的遺言。

法庭最後沒有接受辯護律師的說法。東京高等法院明確指出，那個菲律賓人的動機「極其自私」。在明知宇川已經意識不清、無法自救的情況下，依然把他扔進水裏，不是殺意是什麼？

上訴被駁回，17年刑期，維持原判。但人回不來了。一個陽光少年，一個排球隊的主力，一個跆拳道比賽領獎台上笑得很燦爛的男孩，就因為一句沒用敬語，被一群喝多了的「兄弟」，推下了冰冷的湖水。宇川的手機和錢包，至今沒有找到。他的遺願，永遠不會有人知道。

在異國他鄉，平平安安，比什麼都重要。

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