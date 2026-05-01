旭山動物園飼養員燒妻屍被捕　曾上電視受訪　友人揭夫妻不和內情

日本北海道旭山動物園近日驚傳棄屍案。一名動物園飼養員在警方訊問時坦承，將妻子遺體帶至園區焚化爐焚燒，警方已於4月30日將其逮捕。



日媒隨後公布疑犯身分，為33歲男子鈴木達也。他曾於2018年接受媒體訪問，外貌也隨之曝光。

鈴木達也曾於2018年接受媒體訪問。（YouTube@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

熱愛動物 對工作充滿熱忱（更多相關畫面）：

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鈴木達也涉嫌於3月31日，將同齡妻子鈴木由衣的遺體棄置在旭山動物園焚化爐並焚燒數小時，他在接受警方調查時也承認犯行。警方於焚化爐發現部份人體組織後，4月30日晚間依損毀遺體嫌疑，逮捕鈴木達也。

疑犯受訪畫面曝光 知情人士揭私下一面

日媒指出，鈴木8年前曾以旭山動物園新員工的身分接受電視節目訪問。他當時對著鏡頭露出羞澀的笑容，表示：

今年終於實現夢想，成為動物園飼養員。

畫面中也能看到他在餵食園內動物，並在海豹包圍下，於水中進行連環畫劇的身影。

知情人士透露，鈴木對工作充滿熱忱，每次談及動物園工作總是滔滔不絕。當動物死亡時，他也會深受打擊、情緒低落，彷彿工作佔據其人生95%；另一方面，他對私人生活則鮮少提及。

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報道指出，在鄰居眼中，鈴木與妻子感情良好，經常邀請朋友到家中烤肉聚會。但友人透露，兩人實際上關係不睦，返家後幾乎沒有交談，鈴木甚至曾表示：

回家只是倒頭就睡。

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