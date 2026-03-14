大阪水泥藏童屍案｜日男狂毆6歲外甥女至死封屍18年　判決出爐

日本大阪地方法院3月13日對一宗駭人的「水泥封屍」案作出判決。



42歲男子飯森憲幸對6歲外甥女岩本玲奈施暴致死後，將死者的遺體裝入水泥箱內封存長達18年。法院今判處被告有期徒刑8年。

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叔叔毆打外甥女致死

根據日媒每日放送（MBS），本案可追溯至2006年12月下旬至2007年1月上旬。飯森在當時位於大阪市平野區的住家內，以毆打臉部、踢踹腰部等方式對外甥女施暴，導致玲奈因外傷性休克不治身亡，構成傷害致死罪。且在2024 年11月許，飯森將裝入衣物收納箱並用水泥密封的死者遺體，搬遷並遺棄至八尾市的新住處，構成遺棄屍體罪。

飯森在退租後，房屋管理公司在檢查時發現異常緊急通報警方，讓案件曝光。警方到場拆解箱子後才發現已被封存約18年的遺體，震驚社會。

飯森在庭審時對起訴內容全數認罪。他的辯護律師主張，玲奈的生母（即飯森的同父異母姊姊）及外祖父（即飯森的父親）長期將育兒責任推卸給被告，且暴行係因玲奈擅自取食佛壇的供品，被告一時憤怒而衝動犯案。

飯森在被告人訊問中表示：

玲奈對我來說是可愛、重要的孩子。

並稱暴行的起因是「準備讓玲奈上學的壓力、照顧祖母的壓力交織，情緒一時爆發」。關於藏屍經過，飯森稱，是他的父親提議以水泥封存遺體。飯森之父雖也因遺棄屍體嫌疑遭移送書面偵查，但最終獲不起訴處分。

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檢方求處12年重刑

檢察官對此持強硬立場，認為「被告的暴行出於憤怒、手段執拗且殘酷，屬於怒火不斷累積而導致的暴力升級行為，絕非偶發性犯罪」，據此求處12年刑期。

法官在宣讀判決時嚴厲譴責被告，指出：

以強力踢擊肋部，造成內臟破裂引發大量內出血，手段冷酷且惡質，對無辜幼童施以毫不留情的攻擊並奪其性命，是社會絕不能視而不見的嚴重事態。

法院同時指出：

被告並非長期持續對被害人施以同等程度的暴力，亦無剝奪飲食等棄養行為，本案暴行屬於衝動性質，而非長期或多次虐待。

並認定被告在警方調查中主動認罪，並在庭審中始終維持面對責任、真誠反省的態度，基於以上考量最終判處有期徒刑8年。

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