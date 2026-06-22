台灣端午命案｜兩女陳屍班房「遭綁椅蒙眼」姦殺　情書成破案鐵證

38年前的端午節假期才剛結束，1名就讀台灣霧峰小學四年級的男童一早抵達教室，沒想到一打開門，卻成為他一輩子的陰影！映入眼簾的竟然是2名被布條矇住眼睛、嘴巴，手腳、脖子也遭到繩索綑綁在椅子上的少女，2人已慘死多時。



由於早年CCTV並不普及，檢警緝凶過程一度陷入瓶頸，最終是靠著一封來自「台中成功嶺」軍營寄出情書才揪出涉案的陳姓兄弟檔。

示意圖（Unsplash@Jr Korpa）

2國中少女遭綑綁矇眼陳屍教室 發現男童嚇傻

案發於1988年6月20日，1名國小男童在端午假期過後到校上課，沒想到進入教室之後，赫見2名少女被綑綁在椅子上，不僅眼睛、嘴巴被矇住，已明顯死亡多時，駭人景象讓男童驚嚇崩潰求助。

起初警方還無法確認少女身份，檢警根據2人一身輕裝的打扮，研判應是當地人，消息在霧峰當地傳開之後，有2位家長向警方通報失蹤協尋，到場指認後才證實死者為就讀國三的吳姓少女與國一的林姓少女，據家屬透露，2人是鄰居也是好友，一起就讀霧峰國中，經常一起出入，某日上午2人共騎乘1輛腳踏車出門之後就再也沒有回家，沒想到遭到毒手。

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教室無打鬥、侵入痕跡 檢警研判「熟人」所為

由於早年CCTV尚未普遍裝設，檢警無法在第一時間鎖定犯嫌身形、特徵，在追查過程中一度遇上瓶頸。檢警研判，案發當時正值端午假期，放假的國小教室應當不會有學生進入，由於現場整齊、沒有打鬥破壞痕跡，研判少女並非遭到綁架，而是認識兇手，且在對方引導之下一起攀爬氣窗進入教室。檢警果然在氣窗上採集到多枚指紋。

1名在霧峰當地服務多年的資深刑警突然想起，霧峰國小過往也曾發生綁架性侵案，由於犯案手法如出一轍，因而鎖定犯嫌陳志明，進一步追查發現陳嫌不僅涉嫌性侵案遭通緝，住家位置距離霧峰國小僅數百米，經比對氣窗上面的指紋之後，果然有1枚指紋就是陳志明所留下。

案情陷入膠著 一封「情書」成為關鍵證據

案情雖然逐漸明朗，但缺乏定罪的重要事證，檢警研判2名交友單純的少女，應不可能認識且「主動」與性侵通緝犯一起到教室內，就在鑑識人員勘驗少女香閨之後，發現突破性跡證。檢警在吳姓少女的課本之中，找到一封從台中成功嶺寄出的情書，寄信人陳寶源就是陳志明胞弟，信件內容顯示吳女與服役中的陳寶源正在交往，所有跡證都指向陳姓兄弟檔，檢警也火速將2人逮捕到案。

據檢警調查，兇嫌陳志明與弟弟陳寶源出生小康家庭，家中經營雜貨店，所以經常會有鄰近學校的學童到店裡買東西，哥哥陳志明卻時常騷擾、搭訕上門的女顧客，常常遭到家長上門興師問罪，但陳母卻非常溺愛兄弟倆，不問是非也不打罵孩子，因此也導致陳志明行為偏差、性格扭曲，在犯下殺人重罪之前，已經涉嫌多起性侵案，因而遭到判刑入監5年。

弟目睹性侵過程未阻止 還與兄聯手掐斃少女

陳志明落網之後自知難逃法網，供稱多年前性侵1名少女，擔心遭到家長提告，才會潛逃到台北。後來知道弟弟正在交往的吳姓女友認識被害少女，才想透過吳女將被害少女約出，目的就是為了要「報復」；沒想到事發當天，僅有吳女與林姓學妹到場，他眼見林姓少女長相清秀，才萌生色心，將2人綑綁蒙眼之後性侵得逞，從小就對哥哥言聽計從的陳寶源則在一旁冷眼旁觀。案發後陳志明擔心2人報案，因此決定殺人滅口，最後兄弟聯手，先後以徒手方式將2名少女勒斃。

陳姓兄弟檔犯案後因涉嫌重大且證據確鑿，2人遭到起訴之後火速被判處死刑定讞，陳寶源因當時還是軍人身份，犯案隔年就被火速槍決；至於陳志明則是案發2年後遭到伏法。

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