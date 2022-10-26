海邊發現半裸女屍 一看竟是「32萬粉絲女網紅」 疑兇曾犯強姦案
撰文：ETtoday
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牙買加警方近來在海中發現一具屍體，打撈上岸後發現死者是35歲女網紅湯森（Aneka 'Slickianna' Townsend），在網路上擁有約32萬粉絲追蹤的她，遺體呈現半裸狀態，頭部還有傷口，警方目前正在調查死因。
警方21日上午9時30分左右，在聖安德魯區（St Andrew Parish）沿海小鎮雷丁（Reading）附近海中發現湯森遺體。
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目擊者表示，有遊客發現一具腐屍漂浮在水中立即報案，警方後來把屍體打撈上岸，現場還找到一條沾滿鮮血的毛巾和一頂假髮。
湯森的死亡消息傳出後，還有人把遺體在海中被發現的影像分享到網路上，立即引發瘋傳，不過目前相關影片已被刪除，後來有許多民眾為她舉行燭光追悼活動。身為網紅的湯森育有一名兒子，身為時尚名人的她，不但為多個品牌代言，也在網路上經營自己的服裝品牌，事業十分成功。
警方表示，他們已鎖定凶嫌是一名叫做派特森（Rushane 'Chizzie' Patterson）的男子，其2013年曾犯下強姦案，由於對方事發後下落不明，他們呼籲凶嫌在22日下午5時之前出面自首，不過人卻一直沒有出現，仍在持續追查中。
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