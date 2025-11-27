朝鮮3高中生姦殺女軍人 攜死者行李搭車斷正 當局下令立即處決
朝鮮青少年犯罪事件不斷增加，近期更傳出一件駭人聽聞的命案，3名高三男學生涉嫌性侵一名歸鄉的女軍人，3人犯後擔心身分曝光甚至下手殺害女軍人。雖然3名涉案男高中生皆未成年，但面對女軍人遭殘忍殺害，平壤當局仍下令「立即處決」。
根據韓媒「Sand Times」報導，這起冷血的性侵命案發生在去年夏天，當時一名退伍女軍人正要返回家鄉，不料巴士途中拋錨，女軍人只能下車徒步。
根據知情人士透露，這名女軍人不僅儀容整潔，外貌也十分出眾：「因此引人注目」。
此時，當地3名高三男學生經過，看見這名女軍人便起了色心，將她強行帶往偏僻地點性侵。犯後，3名少年因為擔心身分曝光，遂動手殺害女軍人，甚至囂張提著受害者的行李箱試圖搭巴士離開。
巧合的是，3名高中生搭上的巴士剛好是女軍人先前下車的那輛，眼尖的司機發現學生們竟然提著女軍人的行李上車，馬上將車開往安全部報案。眼見逃不掉，3名學生在接受調查後馬上認罪，搜查人員前往命案現場後也發現女軍人遺體。
此外，調查人員透露，女軍人曾向3名高中生求情：
至少讓我再見父母一面。
不料仍遭殺害。
這起命案被迅速上報平壤高層，雖然涉案的3名凶嫌都是未成年人，但朝鮮當局仍下令「立即處決」。
