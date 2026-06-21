AV精彩時刻「換人接棒」不是錯覺 女優親解網友疑惑：確實有替身
撰文：引新聞
出版：更新：
日本一名網友近日在社群平台提問，觀看AV時偶爾發現「關鍵時刻」前後男優似乎不同人，懷疑是否真有替身存在。
日本女優丸最稀有隨後出面證實，片場確實存在男優替身制度，主要原因在於AV劇本往往要求短時間內完成多次高強度場景，真正能反覆表現的男優有限，與其讓作品品質下滑，不如換上精力充沛的替身代打。
日本人氣女優丸最稀有破解AV幕後秘密 非常受歡迎：
+9
她指出，AV劇本中常出現「1日10次」等激烈設定，但在嚴格掌控拍攝時長的現實條件下，男優很難全程符合需求，一旦狀態不佳便可能影響整體品質，改換替身的做法類似電影拍攝中使用替身演員，可確保觀眾觀賞體驗。
這段說明在網路上引發廣泛討論，不少網友表示「看來有些事沒想到這麼複雜」。
延伸閱讀：143cm女優由良佳奈穿泳衣拍片捱轟「喜歡她的有病」 本人親回應
+16
「百年一遇AV女優」MINAMO出道5年宣佈引退 曾爆10歲就有性啟蒙女優福田悠亞獨旅紐西蘭遭盤問遣返 痛批「賣春老鼠屎」害慘同行AV女優友田彩也香自爆「同大學兒子泡溫泉」引130萬人關注急發聲波多野結衣出道18年放話「再戰2年」感慨遇後輩：我出道時她才3歲深田詠美遭經紀公司設局背天價稅金險尋死 今遠赴菲國貧民窟行善
【本文獲「引新聞」授權轉載】