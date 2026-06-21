AV精彩時刻「換人接棒」不是錯覺　女優親解網友疑惑：確實有替身

日本一名網友近日在社群平台提問，觀看AV時偶爾發現「關鍵時刻」前後男優似乎不同人，懷疑是否真有替身存在。



日本女優丸最稀有隨後出面證實，片場確實存在男優替身制度，主要原因在於AV劇本往往要求短時間內完成多次高強度場景，真正能反覆表現的男優有限，與其讓作品品質下滑，不如換上精力充沛的替身代打。

日本AV女優丸最稀有，回答了無數老司機心中的疑惑，她表示為了呈現最佳視覺效果，有替身也很正常。AV拍攝有時在一天完成，許多男優無法達到要求。（圖/翻攝自Instagram@Marumo_Rea）

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她指出，AV劇本中常出現「1日10次」等激烈設定，但在嚴格掌控拍攝時長的現實條件下，男優很難全程符合需求，一旦狀態不佳便可能影響整體品質，改換替身的做法類似電影拍攝中使用替身演員，可確保觀眾觀賞體驗。

這段說明在網路上引發廣泛討論，不少網友表示「看來有些事沒想到這麼複雜」。

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