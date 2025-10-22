印度16歲少女芒果園遭5男性侵　威嚇封口　勇敢報警查出疑犯身份

印度有少女疑光天化日下被5男性侵。16歲少女與友人在芒果園閒談時，5名男子出現，毆打少女的友人，友人逃走剩下少女，少女慘遭該5男性侵，還遭威嚇不可將事件告訴其他人。少女不甘受辱，回家告訴父母並選擇勇敢報警。警方調查，初步懷疑5名疑犯為附近村莊居民。



16歲少女在芒果園與友人聊天期間，友人遭5男襲擊，少女亦慘遭性侵。（示意圖／非當事人）

綜合外媒報道，事件發生於10月11日，16歲少女與友人駕電單車到親友家中探訪，其後兩人再到班塔拉警察局轄區內加油站附近的芒果園，兩人在該處聊天，不料有5名陌生男子突然到來，他們先毆打少女的友人，友人不敵襲擊而逃走留下少女，少女慘遭該5男性侵，事後更被警告不可泄露給其他人知道，5男隨即離開現場。

少女勇敢報警鎖定疑犯身份

少女回家立即告訴家人，在家人陪同下報警及驗傷，由於事態嚴重，警方成立專案小組調查，鎖定涉案5男是附近村莊居民。