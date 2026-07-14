女教師性侵13歲男學生產子！DNA成鐵證　認15罪11月量刑

澳洲發生轟動全國的教師性侵學生案件，有最新進展。當地1名34歲中學音樂女教師長期性侵1名男學生，甚至在今年初誕下嬰兒，經DNA鑑定後，證實嬰兒的親生父親竟是該名受害男生，而寶寶出生時，男生年僅13歲。被告現身法院重新簽署保釋文件時，將一頭金髮染黑、戴上墨鏡試圖掩人耳目，面對記者追問時更拔足奔跑逃離現場。法庭已安排於今年11月17日舉行量刑聽證會。



被告現身法院重新簽署保釋文件時，面對記者追問時奔跑逃離現場。（AI生成圖片）

染黑髮現身法院 避談受害者家屬

涉案女教師為34歲的娜歐蜜（Naomi Tekea Craig），此前曾使用「伍茲」（Woods）作為姓氏，並於弗雷德里克爾文聖公會學校（Frederick Irwin Anglican School）任教。

涉案女教師為34歲的娜歐蜜，曾於弗雷德里克爾文聖公會學校任教。（網絡圖片）

當地時間7月3日，娜歐蜜現身曼都拉（Mandurah）法院重新簽署保釋文件。這是她落網後首度親自出庭，亦是案發後首次在媒體鏡頭前曝光。據現場畫面顯示，娜歐蜜身穿寬鬆運動服，將原本的一頭金色長髮染成黑色，並戴上墨鏡及壓低鴨舌帽以遮掩容貌。當在場記者追問她「是否有話想對受害者家屬或學校說」時，她隨即轉身跑走，拒絕作出任何回應。

DNA證13歲男生為親生父親 被告認15項罪名

案情顯示，娜歐蜜在2024至2025年期間，持續侵犯校內1名男學生。2025年12月，她開始請產假，不久後便被警方拘捕。今年1月，娜歐蜜誕下1名嬰兒，經DNA鑑定後，證實嬰兒的親生父親正是該名受害男學生。

今年1月，娜歐蜜承認了15項兒童性侵罪名，但尚有7項未承認。法庭於7月3日透露，部分針對她的罪名將會獲得撤銷，相關的正式法律程序預計會到今年11月17日的量刑聽證會中處理。

辯護律師：至少2項指控將撤銷 保釋條件嚴苛

娜歐蜜在案發前曾與他人生下另1個孩子。（網絡圖片）

娜歐蜜的辯護律師圖多里（Michael Tudori）向媒體透露，目前已確認娜歐蜜至少有2項指控將會被撤銷。不過，法庭對娜歐蜜開出的保釋條件依然維持不變。她被嚴格禁止與除剛出生的寶寶以外的任何未成年人接觸，除了本案的受害男學生外，甚至包括了娜歐蜜在案發前與他人所生下的另1個孩子。案件的後續走向及最終判刑，持續引發澳洲全國及外界高度關注。

（綜合）

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台灣發生1宗性侵同性伴侶案件。1名就讀大學的藍姓男子，藉詞邀請友人到寓所飲酒聚會，其間將1對女同志伴侶反鎖於房間內並強行性侵。



台南地方法院近日對此案作出裁決，藍男因觸犯強制性交罪及對未成年犯強制性交罪，被判處有期徒刑2年，但法官認為他有悔意，且與2名女被告達成和解，終獲准緩刑4年，並須接受法治教育及保護管束，全案仍可上訴。



１名男大生藉詞聚會，將１對女同志情侶反鎖房內性侵。（AI生成圖片）

設局邀寓所開派對 反鎖房門施暴

法庭公布的判辭指出，涉案被告為藍姓男大學生，他於2025年1月26日深夜邀請受害人小雅（化名）及其17歲同性伴侶小君（化名），連同其他友人一行共8人，前往其位於台南市永康區的寓所內飲酒聚會。

藍男於當晚約11時許趁着酒意，突然將未成年的小君強行抱入房間。小雅見狀深感不妙，因擔心伴侶安危而立即跟隨入房查看。豈料，藍男隨即將房門反鎖，將2名女事主困於房內。他不顧2人反抗，強行脫去她們的衣物，並以手及嘴等方式，對這對情侶進行強制性交。

未成年的小君被強行抱入房間，小雅擔心伴侶立即跟隨入房查看。（AI生成圖片）

2名受害人事後身心受創，不甘受辱，隨即向當地警方報案求助，警方其後將藍男拘捕並移送法辦。

雙方達成和

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