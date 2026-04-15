老父深夜攜鋸狂斬細仔　暗中換鎖斷後路　邊劈邊說「今日你死定」

台灣新北市一名79歲張姓老父親曾長期對家人施暴，與兒子長期不睦，竟萌生輕生念頭，趁深夜持鋸刀與鐵鎚闖入對方房間，朝小兒子頸部揮砍，甚至脫口「今天一定要你死！」意圖「殺害兒子再自我了斷」，所幸大兒子及時介入阻止才未釀憾事，至於小兒子則因奮力抵抗，頸部與腿部濺血。



全案經台灣士林地院審理，審酌張父年事已高，最終依殺人未遂罪，處有期徒刑5年4月，並沒收犯案用鋸刀。

示意圖（Unsplash@Phoebe T）

深夜潛入狂砍親骨肉 老父辯稱「要去輕生」

判決指出，張男與44歲小兒子同住一棟公寓的2樓及4樓，雙方長期不睦，張父更曾對家人家暴，因此彼此已有1年以上沒有講話。事發在2025年4月16日凌晨3時許，他持鋸刀與鐵鎚偷偷潛入兒子的房間，並朝其頸部多次揮砍，沒想到兒子驚醒抵抗，過程中被劃傷頸部與小腿，當場血流如注。他拚死打開門鎖，哥哥才得以進入救援，雙方就這樣僵持，直到警方上前奪刀，才化解危機。

小兒子送醫後，左後頸受有8×7cm擦傷，另雙膝、左小腿有大小不一的擦傷，還有超過10cm的撕裂傷。張父在審理時全盤否認殺人犯意，辯稱是「拿工具要去輕生」卻被兒子誤會，才引發搶刀衝突誤傷，甚至稱兒子腳傷是滑倒所致，就連其辯護人也主張「頸部、小腿擦傷應是雙方拉扯導致，主觀上無殺人故意。」

法官揭4點預謀殺人 「偷換門鎖」阻逃生

對於張父說詞，法官並不採信。首先，張母證實，丈夫疑似有憂鬱症，曾透露輕生念頭，也常常念要殺兩個兒子。案發當晚曾見丈夫用毛巾包著作案工具走上樓，她便跟了上去，沒想到就聽到兒子喊救命。因此法官認為，張父當日應是打算先殺害兒子再自我了斷。

再來，小兒子在警詢、偵訊與審理時均稱，爸爸在行兇時脫口「今天一定要讓你死」，大兒子也證實，開門後有聽見兩人對話，後來爸爸更轉頭看著他說：

「你們兩個我早就想要讓你們死，這次沒成功，下次會做的更大」

「這一次僥倖讓他掙脫了，手腳太快了，不然你這次就死定了」



接著，案發時，小兒子正值壯年，170cm、92kg，張父則年邁瘦弱又駝背，若真的只是搶刀拉扯，兒子的傷勢應不會那麼嚴重，且刀傷均分布在「左後頸」與「左小腿後方」，不可能是正面搶刀滑倒所致，應是張父從後方劈砍。

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最後，張父案發前曾更換兒子4樓的內門門鎖，說是對方從內鎖住不讓其進門，踢門多次後，門螺絲鬆了，才打算買鎖來更換。但法官認為，一個長期父子關係失和，又有意輕生的人，怎麼能在自殺前好意幫對方更換門鎖，兒子也表示，逃跑的過程中，才驚見內門上鎖。

犯後狡辯無悔意 法院重判5年4月

法官推斷，張父換鎖是為了在夜半行兇時，能利用兒子在混亂中因對新門鎖不熟悉無法及時開門，他便可順利下手，同時也能阻止其他家人聞聲進入救援。

綜上，法官審酌兩人是父子，並無深仇大恨，但張父卻不思以理性溝通，僅因小事就不滿兒子，欲行殺人之舉，所幸兒子及時發現才未釀憾事。考量他年邁，但始終飾詞狡辯、否認犯行，不知悔悟，也未積極尋求原諒，最終依殺人未遂罪，處有期徒刑5年4月，並宣告沒收犯案鋸刀。

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